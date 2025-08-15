Αλάσκα: Το κάλεσμα Πούτιν στον Τραμπ για συνάντηση στην Μόσχα
Τι ανέφερε ο πρόεδρος της Ρωσίας
Κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων στην Αλάσκα ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν κάλεσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Μόσχα.
Συγκεκριμένα, ο Πούτιν τόνισε ότι η επόμενη συνάντηση θα μπορούσε να γίνει στη Μόσχα: «Α, αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα συνάντηση. Θα μου ασκηθεί λίγη κριτική σε αυτήν, αλλά θα μπορούσα να τη δω πιθανή» είπε ο Τραμπ.
