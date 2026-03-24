Τραμπ: Το Ιράν θέλει τόσο πολύ να κλείσει μια συμφωνία – Έχουν συμφωνήσει να μην αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με νέες του δηλώσεις μίλησε στις συνομιλίες με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε δηλώσεις στον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια της τελετής ορκωμοσίας του γερουσιαστή Μαρκγουέιν Μάλιν ως νέου Υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Περιγράφοντας την αμερικανική επιχείρηση στη χώρα ως «τεράστια επιτυχία», απαριθμεί τα συνήθη κατορθώματα της εξόντωσης των Ιρανών ηγετών, του στρατού και του ναυτικού.

«Οι ηγέτες έχουν φύγει όλοι. Κανείς δεν ξέρει με ποιον να μιλήσει», είπε ο Τραμπ για να προσθέσει:

«Αλλά στην πραγματικότητα μιλάμε με τους σωστούς ανθρώπους, και θέλουν τόσο πολύ να κάνουν μια συμφωνία. Δεν έχετε ιδέα πόσο πολύ θέλουν να κάνουν μια συμφωνία, και θα δούμε τι θα συμβεί».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους είπε ότι Ιράν «έχει συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα». Το Ιράν συνομιλεί με την Ουάσινγκτον και «μιλούν λογικά», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ερωτηθείς αν θα έστελνε τους απεσταλμένους του, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, για να συζητήσουν την ειρήνη με τους Ιρανούς, ο Τραμπ απάντησε: Βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή. Το κάνουν μαζί με τον Μάρκο, Τζ. Ντ.».

«Η άλλη πλευρά, μπορώ να σας πω, θα ήθελε να κάνει μια συμφωνία» είπε για να συνεχίσει: «Ποιος δεν θα το έκανε αν ήσασταν στη θέση τους; Το ναυτικό τους έχει εξαφανιστεί, η αεροπορία τους έχει εξαφανιστεί, οι επικοινωνίες τους… όλα τα αντιαεροπορικά τους, οι πύραυλοί τους. Μπορείτε να αναφέρετε ένα μόνο πράγμα που δεν έχει εξαφανιστεί; Ή ένα πράγμα που πάει καλά;».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι: «περιφερόμαστε ελεύθεροι πάνω από την Τεχεράνη. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε».

Τραμπ: «Το Ιράν έδωσε χθες στις ΗΠΑ πολύ μεγάλο δώρο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το Ιράν έκανε στις ΗΠΑ «ένα πολύ μεγάλο δώρο» που σχετίζεται τόσο με την ενέργεια όσο και με το Στενό του Ορμούζ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο γιατί θα μπήκε στον κόπο να μιλήσει με το Ιράν αν δεν το εμπιστευόταν, ο Τραμπ απάντησε:

«Επειδή πρόκειται να κάνουν μια συμφωνία. Έκαναν κάτι χθες που ήταν καταπληκτικό, στην πραγματικότητα. Μας έδωσαν ένα δώρο και το δώρο έφτασε σήμερα. Ήταν ένα πολύ μεγάλο δώρο που άξιζε ένα τεράστιο χρηματικό ποσό και δεν θα σας πω τι είναι αυτό το δώρο, αλλά ήταν ένα πολύ σημαντικό έπαθλο. Αυτό σήμαινε ένα πράγμα για μένα – έχουμε να κάνουμε με τους σωστούς ανθρώπους.»

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τραμπ είπε ότι το δώρο «σχετιζόταν με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο».

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο αν αυτό σχετίζεται με το Στενό του Ορμούζ, πρόσθεσε: «Ναι, σχετιζόταν με τη ροή και με το στενό».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

CNN: «Υπήρξε επικοινωνία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Τεχεράνη» αναφέρει πηγή από το Ιράν

Μια ιρανική πηγή δήλωσε στο CNN την Τρίτη ότι υπήρξε «επαφή» μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Τεχεράνης και ότι το Ιράν είναι πρόθυμο να ακούσει «βιώσιμες» προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

«Υπήρξε επικοινωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, με πρωτοβουλία της Ουάσινγκτον, τις τελευταίες ημέρες, αλλά τίποτα δεν έχει φτάσει στο επίπεδο των πλήρων διαπραγματεύσεων», ανέφερε η πηγή. «Έχουν ληφθεί μηνύματα μέσω διαφόρων μεσαζόντων για να διαπιστωθεί εάν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου».

«Οι προτάσεις που εξετάζονται δεν στοχεύουν απλώς στην επίτευξη κατάπαυσης του πυρός, αλλά σε μια συγκεκριμένη συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν», πρόσθεσαν χωρίς να επεκταθούν σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Η πηγή αρνήθηκε να σχολιάσει τις δημόσιες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τις διαπραγματεύσεις και τόνισε ότι η θέση του Ιράν ήταν πάντα σαφής: η Τεχεράνη είναι έτοιμη να εξετάσει οποιαδήποτε βιώσιμη πρόταση.

«Το Ιράν δεν ζητά συνάντηση ή άμεσες συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά είναι πρόθυμο να ακούσει εάν υπάρξει ένα σχέδιο για μια βιώσιμη συμφωνία που θα διαφυλάσσει τα εθνικά συμφέροντα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», δήλωσε η πηγή.

«Το Ιράν είναι έτοιμο να παράσχει όλες τις απαραίτητες εγγυήσεις ότι δεν θα αναπτύξει ποτέ πυρηνικά όπλα, αλλά δικαιούται την ειρηνική χρήση της πυρηνικής τεχνολογίας». Η πηγή επέμεινε ότι οποιαδήποτε πρόταση πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τον τερματισμό όλων των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στο Ιράν.