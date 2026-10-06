Στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο – Αύριο οι συναντήσεις με Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη

Στην Αθήνα έφτασε το βράδυ της Τρίτης 6 Οκτωβρίου ο Μάρκο Ρούμπιο, ξεκινώντας την επίσκεψή του στην Ελλάδα για τον έκτο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας–ΗΠΑ.

Το επίσημο πρόγραμμα των επαφών του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών θα εξελιχθεί την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, με συναντήσεις με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η αναχώρησή του προγραμματίζεται για το πρωί της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άμυνα, ενέργεια και επενδύσεις στην ατζέντα

Οι συνομιλίες επικεντρώνονται στην αμυντική συνεργασία και την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια, ενώ στην ατζέντα περιλαμβάνονται το εμπόριο, οι επενδύσεις και οι δεσμοί μεταξύ των δύο λαών. Θα εξεταστούν επίσης οι εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή.

Πριν από την επίσκεψή του, ο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα «πολύ σημαντικό σύμμαχο» των ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας τη συνεργασία των δύο χωρών.

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας στην Αθήνα

Η επίσκεψη συνοδεύεται από αυξημένα μέτρα ασφαλείας και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας.

Με απόφαση της αστυνομίας, από τις 06:00 της Τετάρτης έως τις 06:00 της Πέμπτης απαγορεύονται οι δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες στην καθορισμένη περιοχή γύρω από την αμερικανική πρεσβεία.