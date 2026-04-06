Τραμπ: «Στείλαμε όπλα στους διαδηλωτές στο Ιράν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι έστειλε όπλα στους διαδηλωτές στο Ιράν, αλλά διαβεβαίωσε ότι αυτά κλάπηκαν από “μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων”, αφότου κατηγόρησε την Κυριακή τους Κούρδους ότι αυτοί το έκαναν.

“Στείλαμε όπλα, πολλά όπλα, που έπρεπε να πάνε στους (Ιρανούς) για να μπορούν να πολεμήσουν αυτούς τους απατεώνες”, δηλαδή τις αρχές, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο περιθώριο ενός εορτασμού του Πάσχα στον Λευκό Οίκο, προσθέτοντας: “Ξέρετε τι συνέβη; Οι άνθρωποι στους οποίους τα στείλαμε τα κράτησαν για αυτούς. Συνεπώς, είμαι πολύ θυμωμένος με μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων και θα πληρώσουν βαρύ τίμημα γι’ αυτό”.

Την Κυριακή, ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τους Κούρδους ότι πήραν τα όπλα που προορίζονταν για τους διαδηλωτές σε τηλεφωνική συνομιλία με έναν δημοσιογράφο του Fox News, ο οποίος στη συνέχεια μετέδωσε τα σχόλια του προέδρου στο τηλεοπτικό δίκτυο.