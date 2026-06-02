Τραμπ: «Ψέματα ότι σταμάτησαν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν»

Ψευδή χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ τα δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν ότι έχουν σταματήσει οι διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με το Ιράν και επισήμανε ότι και σήμερα συνεχίστηκαν οι συνομιλίες.

Ειδικότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτηση του στο Truth Social αναφέρει: «Οι ψευδείς ειδήσεις που αναφέρουν ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι ΗΠΑ. διέκοψαν τις συνομιλίες πριν από λίγες ημέρες είναι ψευδείς και εσφαλμένες.

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Οι συνομιλίες μεταξύ μας συνεχίζονται αδιάκοπα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έγιναν πριν από τέσσερις, τρεις, δύο και μία ημέρα, καθώς και σήμερα».

Έπειτα o Αμερικανός πρόεδρος τονίζει: «Πού θα οδηγήσουν, κανείς δεν ξέρει, αλλά όπως είπα στο Ιράν: «Ήρθε η ώρα, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, να κλείσετε μια συμφωνία. Το κάνετε αυτό εδώ και 47 χρόνια και δεν μπορεί να επιτραπεί να συνεχιστεί άλλο!».