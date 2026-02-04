Τραμπ προς Ιράν: «Ο Χαμενεΐ πρέπει να ανησυχεί πολύ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει ένα νέο, σαφές μήνυμα στο Ιράν, δηλώνοντας πως «Ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ πρέπει να ανησυχεί πολύ». Η δήλωση έγινε από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ σε συνέντευξή του στο NBC News σήμερα, Τετάρτη (04/02).

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε συγκεκριμένα: «Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, θα πρέπει να ανησυχεί σοβαρά», τη στιγμή που οι ΗΠΑ και το Ιράν ετοιμάζονται για συνομιλίες αυτή την εβδομάδα.

Οι ΗΠΑ ενημέρωσαν το Ιράν την Τετάρτη ότι δεν θα συμφωνήσουν με τα αιτήματα της Τεχεράνης για αλλαγή του τόπου ή της μορφής των προγραμματισμένων συνομιλιών για την Παρασκευή, όπως ανέφεραν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Axios.

Q: Should the Supreme Leader in Iran be worried right now?



Trump: He should be very worried.



Source: NBC News https://t.co/W39oaI6hm2 pic.twitter.com/5qjaWfKRe7— Clash Report (@clashreport) February 4, 2026

Η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη είχαν συμφωνήσει να διεξαχθούν συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη την Παρασκευή (06/02) με τη συμμετοχή άλλων χωρών της Μέσης Ανατολής ως παρατηρητών.

Ωστόσο, στις 3 Φεβρουαρίου, οι Ιρανοί πρότειναν να μεταφερθούν οι συνομιλίες στο Ομάν και να γίνουν σε διμερές επίπεδο, ώστε να επικεντρωθούν αποκλειστικά σε πυρηνικά ζητήματα, αφήνοντας έξω θέματα όπως τα πυραυλικά, τα οποία προτεραιότητα έχουν οι ΗΠΑ και οι χώρες της περιοχής.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εξέτασαν το αίτημα για αλλαγή τοποθεσίας, αλλά το απέρριψαν.

«Τους είπαμε ότι είναι αυτό ή τίποτα. Εκείνοι απάντησαν: “Εντάξει, τότε τίποτα”», ανέφερε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος. Σύμφωνα με τον ίδιο, εάν οι Ιρανοί αποφασίσουν να επιστρέψουν στην αρχική συμφωνία, οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να συναντηθούν είτε αυτή την εβδομάδα είτε την επόμενη.