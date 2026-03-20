Τραμπ: «Πολύ κοντά στο να πετύχουμε τους στόχους μας, εξετάζω αποκλιμάκωση»

Νέο μήνυμα έστειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τις επιχειρήσεις στο Ιράν και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, υποστήριξε απόψε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται πολύ στην επίτευξη των στόχων τους στο Ιράν, καθώς εξετάζουν τον σταδιακό περιορισμό των στρατιωτικών τους επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή.

Κάλεσε παράλληλα τις χώρες που χρησιμοποιούν τα Στενά του Χορμούζ να αναλάβουν τη φύλαξη και την αστυνόμευσή τους. «Εάν μας ζητηθεί, θα βοηθήσουμε αυτές τις χώρες στις προσπάθειές τους στο Χορμούζ, αλλά δεν θα χρειαστεί, από τη στιγμή που θα εξαλειφθεί η απειλή του Ιράν», πρόσθεσε.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

Πλησιάζουμε πολύ κοντά στην επίτευξη των στόχων μας, καθώς εξετάζουμε το ενδεχόμενο να περιορίσουμε τις μεγάλες στρατιωτικές μας επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή όσον αφορά το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν:

(1) Να αποδυναμώσουμε πλήρως τις πυραυλικές δυνατότητες του Ιράν, τους εκτοξευτές και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με αυτούς.

(2) Να καταστρέψουμε την αμυντική βιομηχανική βάση του Ιράν.

(3) Να εξαλείψουμε το Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία του, συμπεριλαμβανομένων των αντιαεροπορικών όπλων.

(4) Να μην επιτρέψουμε ποτέ στο Ιράν να πλησιάσει έστω και λίγο την πυρηνική ικανότητα, και να βρισκόμαστε πάντα σε θέση ώστε οι ΗΠΑ να μπορούν να αντιδράσουν γρήγορα και δυναμικά σε μια τέτοια κατάσταση, αν αυτή συμβεί.

(5) Να προστατεύσουμε, στο υψηλότερο επίπεδο, τους συμμάχους μας στη Μέση Ανατολή, μεταξύ των οποίων το Ισραήλ, τη Σαουδικής Αραβίας, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και άλλων.

Τα Στενά του Ορμούζ θα πρέπει να φυλάσσονται και να ελέγχονται, όπως απαιτείται, από άλλα έθνη που το χρησιμοποιούν — οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν τα χρησιμοποιούν! Εάν μας ζητηθεί, θα βοηθήσουμε αυτές τις χώρες στις προσπάθειές τους στο Ορμούζ, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να είναι απαραίτητο μόλις εξαλειφθεί η απειλή του Ιράν. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι θα είναι μια εύκολη στρατιωτική επιχείρηση για αυτές.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ

Τραμπ για το ενδεχόμενο εκεχειρίας με το Ιράν: «Δεν επιδιώκουμε να το κάνουμε αυτό»

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα υποβάθμισε τις προοπτικές εκεχειρίας με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν το πάνω χέρι και θα ήθελαν έναν αποφασιστικό τερματισμό του πολέμου.

«Λοιπόν, κοιτάξτε, μπορούμε να έχουμε διάλογο, αλλά ξέρετε, δεν θέλω να κάνουμε κατάπαυση του πυρός», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. Συνέχισε: «Δεν κάνεις κατάπαυση του πυρός όταν κυριολεκτικά εξοντώνεις την άλλη πλευρά. Δεν έχουν Ναυτικό. Δεν έχουν Πολεμική Αεροπορία. Δεν έχουν κανέναν εξοπλισμό. Δεν έχουν παρατηρητές. Δεν έχουν αντιαεροπορικά. Δεν έχουν ραντάρ. Και οι ηγέτες τους έχουν σκοτωθεί σε κάθε επίπεδο. Δεν επιδιώκουμε να το κάνουμε αυτό».

Τραμπ: «Νομίζω ότι κερδίσαμε»

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παράλληλα δήλωσε σήμερα ότι πιστεύει πως οι ΗΠΑ έχουν «κερδίσει» τον πόλεμό τους με το Ιράν. «Νομίζω ότι έχουμε κερδίσει», είπε ο πρόεδρος καθώς έφευγε από τον Λευκό Οίκο. «Καταρρίψαμε το ναυτικό τους, την Πολεμική Αεροπορία τους, καταρρίψαμε τα αντιαεροπορικά τους, καταρρίψαμε τα πάντα». «Περιφερόμαστε ελεύθεροι», πρόσθεσε, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι το Ιράν συνεχίζει να «φράζει» το Στενό του Ορμούζ. «Αλλά από στρατιωτικής άποψης, έχουν τελειώσει».