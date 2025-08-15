Αλάσκα: Έφερε πρόοδο αλλά όχι συμφωνία για τον πόλεμο στην Ουκρανία η «μαραθώνια» συνάντηση Τραμπ – Πούτιν

Η ιστορική συνάντηση ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα, έφερε πρόοδο αλλά όχι συμφωνία για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία.

Αυτό τουλάχιστον ανέφεραν στις κοινές δηλώσεις οι δυο ηγέτες που παραχώρησαν στο φινάλε της μαραθώνιας συνάντησης που κράτησε 2 ώρες και 45 λεπτά στην Αλάσκα. Τόσο ο Ντόναλντ Τραμπ όσο και ο Βλαντιμίρ Πούτιν στις δηλώσεις τους στους δημοσιογράφους αναφέρθηκαν στην πρόοδο που σημειώθηκε στις διαπραγματεύσεις, με την συμφωνία ωστόσο να έχει ακόμα δρόμο.

«Οι διαπραγματεύσεις μας διεξήχθησαν σε εποικοδομητικό κλίμα αμοιβαίου σεβασμού. Είχαμε πολύ διεξοδικές διαπραγματεύσεις, αρκετά χρήσιμες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον Αμερικανό ομόλογό μου για την πρόταση να ταξιδέψω εδώ στην Αλάσκα.

Οι χώρες μας είναι γειτονικές. Όταν κατέβηκα από το αεροπλάνο είπα «καλησπέρα γείτονα». Μας χωρίζει ο Βερίγγειος Πορθμός αλλά είμαστε γείτονες. Είναι σημαντικό ότι η Αλάσκα έχει να κάνει με την κοινή ιστορία ΗΠΑ-Ρωσίας. Στην Αλάσκα είναι ζωντανή η ρωσική ιστορία με ρωσικές εκκλησίες.

Ευχαριστούμε την αμερικανική κυβέρνηση που φροντίζει το νεκροταφείο Ρώσων πιλότων. Οι δύο χώρες νίκησαν μαζί κοινούς εχθρούς και η κληρονομιά αυτή μπορεί να μας βοηθήσει και στο νέο στάδιο που βρισκόμαστε» ανέφερε αρχικά ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν.

Παράλληλα, ο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία ενδιαφέρεται «ειλικρινά» να τερματιστούν οι μάχες στην Ουκρανία. «Η κατάσταση στην Ουκρανία έχει να κάνει με θεμελιώδεις απειλές για την ασφάλειά μας. Επιπλέον, πάντα θεωρούσαμε το ουκρανικό έθνος, και το έχω πει επανειλημμένα, ένα αδελφό έθνος», είπε.

«Πόσο περίεργο μπορεί να ακούγεται υπό αυτές τις συνθήκες. Έχουμε τις ίδιες ρίζες και όλα όσα συμβαίνουν είναι μια τραγωδία για εμάς. Και μια τρομερή πληγή. Επομένως, η χώρα ενδιαφέρεται ειλικρινά να βάλει ένα τέλος σε αυτό», πρόσθεσε.

Ντόναλντ Τραμπ: «Υπάρχει δρόμος για τη συμφωνία»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε πως ήταν μια «πολύ παραγωγική συνάντηση» κατά την οποία σημειώθηκε «σημαντική πρόοδος». «Υπάρχει ακόμη δρόμος» μέχρι την επίτευξη συμφωνίας, είπε ο Τραμπ, διευκρινίζοντας πως «συμφωνήσαμε σε πολλά σημεία» και υπάρχουν ακόμα λίγα στα οποία υπάρχουν διαφωνίες. «Δεν καταλήξαμε σε συμφωνία σήμερα», αλλά έχουμε πολλές πιθανότητες να το πετύχουμε, δήλωσε.

Προανήγγειλε ότι θα ενημερώσει τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλους ηγέτες για την έκβαση των συνομιλιών και αποχαιρέτησε τον Πούτιν λέγοντας: «θα σας ξαναδώ σύντομα». «Την επόμενη φορά στη Μόσχα», είπε στα αγγλικά ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου, με τον αμερικανό πρόεδρο να αφήνει ανοικτό ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Αλάσκα: Η ιστορική χειραψία και τα χειροκροτήματα του Τραμπ στον Πούτιν

Μια χειραψία πριν περάσουν στην αίθουσα για την ιστορική σύνοδο κορυφής με επίκεντρο τη σύγκρουση στην Ουκρανία: ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκαν την Παρασκευή στην Αλάσκα, ίσως για να σφραγίσουν τη μοίρα της χώρας αυτής.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσφερε στον Ρώσο ομόλογό του μια προσεκτικά σχεδιασμένη επιστροφή στη διπλωματική σκηνή, τρία και πλέον χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η οποία πυροδότησε την πιο αιματηρή σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Φτάνοντας πρώτος στη στρατιωτική βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον στην Αλάσκα, ο Ντόναλντ Τραμπ περίμενε τον Ρώσο ομόλογό του στον διάδρομο του αεροδρομίου και καθώς τον πλησίαζε ο Πούτιν, ο Τραμπ τον χειροκροτούσε.

Ο Ρώσος πρόεδρος περπάτησε προς τον Τραμπ πάνω στο κόκκινο χαλί και οι δύο ηγέτες έδωσαν τα χέρια και αντάλλαξαν αβρότητες, με τον Βλαντίμιρ Πούτιν να έχει ολιγόλεπτη συνομιλία με τον Ντόναλντ Τραμπ. Λίγο αργότερα, αντάλλαξαν μια δεύτερη χειραψία μπροστά σε ένα βάθρο που έγραφε “Αλάσκα 2025” πριν επιβιβαστούν και οι δύο στο ίδιο αυτοκίνητο.

Στη συνέχεια, περπάτησαν κατά μήκος του κόκκινου χαλιού ενώ εκατέρωθεν στεκόταν στρατιωτικό προσωπικό με επίσημη στολή, πριν τελικά οι δύο ηγέτες πάρουν θέση για τους φωτογράφους.

Σε μια σπάνια κίνηση, ο Πούτιν επιβιβάστηκε στη συνέχεια στη θωρακισμένη λιμουζίνα του Ντόναλντ Τραμπ για να μεταφέρει και τους δύο στον τόπο της συνόδου.