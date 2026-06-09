Τραμπ: Οι Ιράνοί κατέρριψαν ένα από τα εξαιρετικά εξελιγμένα ελικόπτερα Apache μας – Πρέπει να απαντήσουμε

Πυρά κατά του Ιράν για την κατάρριψη του ελικοπτέρου Apache που πραγματοποιούσε περιπολία στο Στενό του Ορμούζ εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως τόνισε, σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα Truth social θα πρέπει πλέον οι ΗΠΑ να απαντήσουν σε αυτή την κίνηση της Τεχεράνης.

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«Μόλις ενημερώθηκα από τις σπουδαίες Ένοπλες Δυνάμεις μας ότι χθες το βράδυ οι Ιρανοί κατέρριψαν ένα από τα εξαιρετικά προηγμένα ελικόπτερα Apache μας, ενώ πραγματοποιούσε περιπολία πάνω από το Στενό του Ορμούζ. Στο ελικόπτερο επέβαιναν δύο πιλότοι, οι οποίοι είναι ασφαλείς και δεν έχουν τραυματιστεί.

Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει, εκ των πραγμάτων, να απαντήσουν σε αυτή την επίθεση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ» ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.