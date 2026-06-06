Τραμπ: Οι Ιρανοί ηγέτες είναι «σκληροί και περήφανοι», αλλά θα αναγκαστούν να συμφωνήσουν

Το δικό του μήνυμα έστειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

Μιλώντας στο NBC News τόνισε πως οι Ιρανοί ηγέτες δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του συνεχιζόμενου πολέμου επειδή είναι «δυνατοί» και «περήφανοι», αλλά τελικά, πρόσθεσε, «δεν έχουν άλλη επιλογή» παρά να καταλήξουν σε συμφωνία.

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«Είναι δυνατοί, είναι περήφανοι, υπάρχουν πράγματα που ποτέ δεν πίστευαν ότι θα έκαναν και θα πρέπει να τα κάνουν. Δεν έχουν άλλη επιλογή και χρειάζεται λίγος χρόνος», δήλωσε ο πρόεδρος στην Κρίστεν Γουέλκερ, συντονίστρια της εκπομπής «Meet the Press» του NBC News, κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Τσιπέουα Φολς του Ουισκόνσιν.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι μέχρι στιγμής στη σύγκρουση, οι ΗΠΑ έχουν «καταστρέψει ολοσχερώς τον στρατό τους», αλλά πρόσθεσε ότι το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει ορισμένους πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

«Τα περισσότερα εργοστάσια κατασκευής drones έχουν καταστραφεί, οι περισσότερες εξέδρες εκτόξευσης έχουν καταστραφεί και οι περισσότερες περιοχές κατασκευής πυραύλων έχουν καταστραφεί. Αλλά εξακολουθούν να έχουν χωρητικότητα. Έχουν κάποιους πυραύλους, έχουν κάποια drones», είπε. «Θα έλεγα ότι σε ποσοστό, ίσως το 21%-22% των πυραύλων τους. Είναι πολλοί πύραυλοι, αλλά δεν είναι αυτό που ήταν όταν επιτεθήκαμε για πρώτη φορά».