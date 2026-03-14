Τραμπ: Οι χώρες που λαμβάνουν πετρέλαιο μέσω του Στενού του Ορμούζ να φροντίσουν για το πέρασμα

Ένα ακόμη μήνυμα για τις επιχειρήσεις στο Ιράν αλλά και τα Στενά του Ορμούζ έστειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ το Σάββατο 14/3.

Συγκεκριμένα, λίγες ώρες μετά το μήνυμα του για τις χώρες που θα στείλουν πολεμικά πλοία για να μείνουν ανοικτά τα Στενά του Ορμούζ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social τόνισε πως οι χώρες που λαμβάνουν πετρέλαιο μέσω του Στενού του Ορμούζ πρέπει να φροντίσουν για αυτό το πέρασμα.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν νικήσει και έχουν αποδεκατίσει ολοκληρωτικά το Ιράν, τόσο στρατιωτικά, όσο και οικονομικά και με κάθε άλλο τρόπο, αλλά οι χώρες του κόσμου που λαμβάνουν πετρέλαιο μέσω του στενού του Ορμούζ πρέπει να φροντίσουν για αυτό το πέρασμα, και εμείς θα βοηθήσουμε — ΠΟΛΥ! Οι ΗΠΑ θα συντονιστούν επίσης με αυτές τις χώρες, ώστε όλα να πάνε γρήγορα, ομαλά και καλά. Αυτό θα έπρεπε πάντα να ήταν μια ομαδική προσπάθεια, και τώρα θα είναι — Θα φέρει τον κόσμο κοντά προς την Αρμονία, την Ασφάλεια και την Αιώνια Ειρήνη! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ» υποστήριξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ντόναλντ Τραμπ: «Σύντομα θα καταλάβουμε τα Στενά του Ορμούζ – Πολλές χώρες θα στείλουν πολεμικά πλοία»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτηση του τόνισε ότι πολλές χώρες θα στείλουν πολεμικά πλοία για να μείνουν ανοικτά τα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, όπως υποστήριξε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ «με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, σύντομα θα καταλάβουμε το Στενά του Ορμούζ».

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

Πολλές χώρες, ειδικά εκείνες που επηρεάζονται από την απόπειρα κλεισίματος του Πορθμού του Ορμούζ από το Ιράν, θα στείλουν πολεμικά πλοία, σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, για να διατηρήσουν το Πορθμό ανοιχτό και ασφαλές.

Έχουμε ήδη καταστρέψει το 100% της στρατιωτικής ικανότητας του Ιράν, αλλά είναι εύκολο για αυτούς να στείλουν ένα ή δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη, να ρίξουν μια νάρκη ή να εκτοξεύσουν έναν πύραυλο κοντινής εμβέλειας κάπου κατά μήκος ή μέσα σε αυτήν την πλωτή οδό, ανεξάρτητα από το πόσο άσχημα έχουν ηττηθεί.

Ας ελπίσουμε ότι η Κίνα, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες, που επηρεάζονται από αυτόν τον τεχνητό περιορισμό, θα στείλουν πλοία στην περιοχή, ώστε το Πορθμό του Ορμούζ να μην αποτελεί πλέον απειλή από ένα έθνος που έχει αποκεφαλιστεί εντελώς.

Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βομβαρδίζουν την ακτογραμμή και θα πυροβολούν συνεχώς ιρανικά σκάφη και πλοία έξω από το νερό. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, σύντομα θα ανοίξουμε το Πορθμό του Ορμούζ, ΑΣΦΑΛΕΣ και ΕΛΕΥΘΕΡΟ! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ.

Reuters: Ο Τραμπ απορρίπτει τις προσπάθειες για έναρξη συνομιλιών κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται σύμφωνα με το Reuters να έχει απορρίψει τις προσπάθειες των συμμάχων της Μέσης Ανατολής να ξεκινήσουν διπλωματικές διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν.

Συγκεκριμένα, αυτό μετέφεραν τρεις πηγές που γνωρίζουν τις προσπάθειες.

Το Ιράν, από την πλευρά του, έχει απορρίψει την πιθανότητα οποιασδήποτε εκεχειρίας μέχρι να τερματιστούν οι επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ, δήλωσαν στο Reuters δύο ανώτερες ιρανικές πηγές, προσθέτοντας ότι αρκετές χώρες προσπαθούσαν να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

«Η έλλειψη ενδιαφέροντος από την Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη υποδηλώνει ότι και οι δύο πλευρές προετοιμάζονται για μια παρατεταμένη σύγκρουση, ακόμη και καθώς ο διευρυνόμενος πόλεμος προκαλεί θύματα μεταξύ των αμάχων και το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν εκτινάσσει τις τιμές του πετρελαίου.

Οι αμερικανικές επιθέσεις στο νησί Kharg του Ιράν , τον κύριο κόμβο εξαγωγών πετρελαίου της χώρας, την Παρασκευή το βράδυ υπογράμμισαν την αποφασιστικότητα του Trump να συνεχίσει την στρατιωτική του επίθεση. Ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Mojtaba Khamenei, έχει ορκιστεί να κρατήσει κλειστό το Στενό του Ορμούζ και απείλησε να εντείνει τις επιθέσεις σε γειτονικές χώρες.

Ο πόλεμος έχει σκοτώσει περισσότερους από 2.000 ανθρώπους, κυρίως στο Ιράν, και έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη διαταραχή του εφοδιασμού με πετρέλαιο στην ιστορία, καθώς η θαλάσσια κυκλοφορία έχει σταματήσει στο Στενό του Ορμούζ, μέσω του οποίου μεταφέρεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου» αναφέρει το δημοσίευμα.