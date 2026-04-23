Τραμπ: Ο χρόνος δεν είναι με το μέρος του Ιράν – Συμφωνία θα γίνει μόνο όταν είναι κατάλληλη και καλή για τις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έστειλε νέο μήνυμα προς το Ιράν τονίζοντας μεταξύ άλλων πως ο χρόνος δεν είναι με το μέρος του.

Για μια ακόμη φορά τόνισε πως το ναυτικό του Ιράν είναι στον πάτο της θάλασσας και οι «ηγέτες του δεν είναι πλέον μαζί μας». Παράλληλα, ανέφερε ότι «μια συμφωνία θα γίνει μόνο όταν είναι κατάλληλη και καλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τους Συμμάχους μας και, στην πραγματικότητα, για τον υπόλοιπο κόσμο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ:

Για εκείνους τους ανθρώπους, λιγότερους σε αριθμό τώρα από ποτέ, που διαβάζουν τους αποτυχημένους New York Times ή παρακολουθούν ψευδείς ειδήσεις του CNN, που πιστεύουν ότι είμαι «ανήσυχος» να τελειώσει ο πόλεμος (αν θα μπορούσατε καν να τον ονομάσετε έτσι!) με το Ιράν, λάβετε υπόψη ότι είμαι ίσως το λιγότερο πιεσμένο άτομο που βρέθηκε ποτέ σε αυτή τη θέση. Έχω όλο τον χρόνο στον κόσμο, αλλά το Ιράν όχι — Ο χρόνος τρέχει!

Ο λόγος που ορισμένα από τα μέσα ενημέρωσης τα πάνε τόσο άσχημα με τους συνδρομητές και τους τηλεθεατές είναι επειδή δεν έχουν πλέον αξιοπιστία.

Το Ναυτικό του Ιράν βρίσκεται στον πάτο της θάλασσας, η Πολεμική Αεροπορία τους έχει κατεδαφιστεί, τα αντιαεροπορικά τους όπλα και τα ραντάρ τους έχουν εξαφανιστεί, οι ηγέτες τους δεν είναι πλέον μαζί μας, ο αποκλεισμός είναι αεροστεγής και ισχυρός και, από εκεί και πέρα, τα πράγματα χειροτερεύουν.

Ο χρόνος δεν είναι με το μέρος τους! Μια συμφωνία θα γίνει μόνο όταν είναι κατάλληλη και καλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τους Συμμάχους μας και, στην πραγματικότητα, για τον υπόλοιπο κόσμο. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ