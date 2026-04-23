Τζιτζικώστας: «Αν δεν αποκατασταθεί σύντομα η ελεύθερη διέλευση στα Στενά του Ορμούζ οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές παγκοσμίως»

Στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών συμμετείχε σήμερα ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας.

Ο κ. Τζιτζικώστας αναφέρθηκε στο ζήτημα της επάρκειας των αεροπορικών καυσίμων, αλλά και γενικότερα την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τα αεροπορικά καύσιμα τόνισε πως «υπάρχει επάρκεια στην αγορά για το επόμενο διάστημα και στην περίπτωση που απαιτηθεί είναι δυνατόν να αποδεσμευτούν τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης, τα οποία επαρκούν για περίπου τρεις μήνες. Εάν παραταθεί πέραν των αρχών Ιουνίου η κρίση στη Μέση Ανατολή και ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα στην αγορά καυσίμων και ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν αποθέματα έκτακτης ανάγκης».

Ο κ. Τζιτζικώστας χαρακτήρισε την τρέχουσα ενεργειακή κρίση ως τη μεγαλύτερη στην Ιστορία και υπογράμμισε ότι «αν δεν αποκατασταθεί σύντομα η ομαλότητα και η ελεύθερη διέλευση στα Στενά του Ορμούζ, οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές παγκοσμίως, καθώς εκτός από την ενεργειακή κρίση θα υπάρξει και ανεπάρκεια αγαθών και σημαντικό κύμα ύφεσης και ακρίβειας. Ακόμα κι αν τελείωνε ο πόλεμος σήμερα θα χρειάζονταν μήνες για να επανέλθουμε στην κανονικότητα».

Αναφερόμενος στον τουρισμό, ο Επίτροπος υπογράμμισε ότι «είναι πιθανό να δούμε κάμψη το επόμενο διάστημα στον εισερχόμενο τουρισμό στην Ευρώπη, ειδικά από την Ασία και συνολικά προετοιμαζόμαστε για ένα διαφορετικό και πιο δύσκολο καλοκαίρι», ενώ προανήγγειλε ότι θα δημοσιοποιηθούν σύντομα οδηγίες για τις αεροπορικές εταιρίες, τους τουριστικούς πράκτορες, όλους τους επαγγελματίες του τουρισμού και τους ταξιδιώτες για τη θερινή τουριστική περίοδο, λόγω των προβλημάτων που προβλέπεται να προκύψουν από την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Ο κ. Τζιτζικώστας ρωτήθηκε και για τις εγχώριες πολιτικές εξελίξεις και τόνισε την ανάγκη για πολιτική σταθερότητα, υπογραμμίζοντας ότι «η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση με ασφαλή κοινοβουλευτική βάση, αλλά και αντιπολίτευση που λειτουργεί παραγωγικά και ουσιαστικά, πέρα από τη στείρα αντιπαράθεση».

Σημείωσε ότι το έντονο και τοξικό περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί στη χώρα υποβαθμίζει το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου, σε μια στιγμή που είναι προφανής η ανάγκη συνεργασίας και εθνικής συνεννόησης. «Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν διαφαίνεται ούτε σε στοιχειώδες επίπεδο αυτή τη στιγμή. Η πολιτική ωριμότητα του συστήματος θα παίξει καθοριστικό ρόλο για την ανάπτυξη και τη σταθερότητα της χώρας, ειδικά σε αυτό το σύνθετο και δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον», υπογράμμισε.

Επιπρόσθετα ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε ότι «σε αυτές τις δύσκολες στιγμές η Κυβέρνηση δείχνει να έχει αντοχές, γιατί έχει σχέδιο, γιατί κάνει έργο και προχωρούν οι μεταρρυθμίσεις. Η μεγάλη εικόνα για την Ελλάδα είναι ότι προχωρούν μεγάλα έργα και παρεμβάσεις. Η χώρα χρειάζεται τη σταθερότητα, καθώς του χρόνου αναλαμβάνουμε την προεδρία της ΕΕ, που είναι μια χρυσή ευκαιρία για την Ελλάδα να μπει στο επίκεντρο των πολιτικών που αφορούν όλη την Ευρώπη».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κ. Τζιτζικώστας αναφέρθηκε επίσης σε κρίσιμα έργα υποδομών και στον νέο ευρωπαϊκό σχεδιασμό για τη στρατιωτική κινητικότητα, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της Ελλάδας σε ένα μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό σκηνικό, ενώ ειδική αναφορά έκανε στον σιδηροδρομικό και οδικό άξονα Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου (Ελλάδα – Βουλγαρία – Ρουμανία), ο οποίος δίνει στην Ελλάδα πρωταγωνιστικό γεωπολιτικό ρόλο.

«Το πρώτο έργο που έθεσα ως κορυφαία προτεραιότητά μου, με το που ανέλαβα τα καθήκοντά μου είναι ο κάθετος οδικός και σιδηροδρομικός άξονας που θα συνδέει την Ελλάδα με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Το έργο αυτό, δεν είναι απλώς ένας δρόμος ή μια σιδηροδρομική γραμμή, είναι η υλοποίηση ενός οράματος δεκαετιών για την εξωστρέφεια, την ανάπτυξη και την αξιοποίηση της στρατηγικής θέσης της Θεσσαλονίκης και της βόρειας Ελλάδας. Ο οδικός και σιδηροδρομικός άξονας Αιγαίου – Μαύρης Θάλασσάς είναι ένας στρατηγικός άξονας για την οικονομία, την άμυνα και την ασφάλεια της Ευρώπης και της χώρας μας, που μετατρέπεται σε κόμβο μεταφορών, ενέργειας και εμπορίου για ολόκληρη την Ευρώπη. Παράλληλα, ενέκρινα ήδη ευρωπαϊκούς πόρους ύψους 277 εκ. ευρώ για το οδικό και σιδηροδρομικό τμήμα Αλεξανδρούπολης – Πυθίου, μήκους 68,3 χλμ., που αποτελεί μέρος του άξονα και στις 9 Μαΐου στην Αλεξανδρούπολη θα σημάνουμε την έναρξη των εργασιών», υπογράμμισε.