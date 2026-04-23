ΗΠΑ: Το αεροπλανοφόρο George Bush καταφθάνει στη Μέση Ανατολή

Το αεροπλανοφόρο USS George H. W. Bush (CVN-77) καταφθάνει στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε σήμερα το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για αυτήν την περιοχή (U.S. Central Command ή CENTCOM).

Το αεροπλανοφόρο George Bush «πλέει στον Ινδικό Ωκεανό, εντός της ζώνης ευθύνης της U.S. Central Command» υπογραμμίζεται σε ενημέρωση μέσω της πλατφόρμας Χ.

Nimitz-class aircraft carrier USS George H.W. Bush (CVN 77) sails in the Indian Ocean in the U.S. Central Command area of responsibility, April 23. pic.twitter.com/oDcTM6YMLF— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 23, 2026

Θα είναι το τρίτο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ στην περιοχή, καθώς είχαν αναπτυχθεί το προηγούμενο διάστημα τα USS Gerald R. Ford (CVN-78) και USS Abraham Lincoln (CVN-72).