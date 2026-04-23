Άγιος Δημήτριος: Συνελήφθη ο 20χρονος ναύτης και άλλα τρία άτομα για τη δολοφονία του 27χρονου – Πως έγινε το φονικό

Σε τέσσερις συλλήψεις προχώρησαν οι Αρχές για τη δολοφονία του 27χρονου γιού ταξιάρχου της ΕΛΑΣ στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο το βράδυ της Τετάρτης 23/4.

Συγκεκριμένα, εκτός από τον 20χρονο ναύτη που είχε προσαχθεί νωρίτερα και κατηγορείται για ανθρωποκτονία, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER ο εισαγγελέας έδωσε την εντολή να συλληφθούν η πρώην σύντροφος του 27χρονου και νυν κοπέλα του δράστη, ο 18χρονος που ήταν παρών στο ραντεβού θανάτου αλλά και η σύντροφος του, με τους τρεις να αντιμετωπίζουν κατηγορίες για υπόθαλψη εγκληματία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του DEBATER ο 20χρονος, που υπηρετεί τη θητεία του στον στρατό, μαζί με τους άλλους τρεις θα μεταφερθούν στον στρατιωτικό εισαγγελέα το πρωί της Παρασκευής 24/4 όπου στη συνέχεια θα χωριστεί η δικογραφία.

Παράλληλα, ο 20χρονος είναι γνώριμος των Αρχών καθώς έχει συλληφθεί στο παρελθόν σε τυχαίο έλεγχο για κατοχή μαχαιριού.

Άγιος Δημήτριος: Προσπάθησε να τους σταματήσει ο 18χρονος

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του DEBATER ο 18χρονος που ήταν παρών στο ραντεβού θανάτου, όπως είπε όταν ξεκίνησε ο διαπληκτισμός δεν πρόλαβε να τους σταματήσει, με τον 20χρονο να τραυματίζει θανάσιμα τον 27χρονο. Μετά από την δολοφονία οι δυο τους έφυγαν με όχημα, πήγαν και πήραν τις κοπέλες τους και κάθισαν όλοι μαζί κάπου σε ένα δωμάτιο.

Όπως τονίζουν οι πληροφορίες του DEBATER ο 27χρονος φαίνεται να ήταν ερωτευμένος με την πρώην κοπέλα του και να της έστελνε μηνύματα, ενώ επικοινωνούσε μαζί της παρακαλώντας να επανασυνδεθούν χωρίς όμως ανταπόκριση.

Όλα αυτά φαίνεται να έγιναν γνωστά στον 20χρονο (υπηρετεί τη θητεία του ως ναύτης και θα πάει στο ναυτοδικείο) ο οποίος κάλεσε το θύμα να συναντηθούν για να “καθαρίσουν” το ζήτημα.

Στη συνάντηση στο σημείο της δολοφονίας κάποια στιγμή τα πνεύμα ξέφυγαν και ακολούθησε συμπλοκή. Ο 20χρονος φαίνεται να έβγαλε μαχαίρι και να έπληξε το θύμα στην καρδιά ενώ υπήρχαν τραύματα στο λαιμό και το κεφάλι, με τον 27χρονο να αφήνει την τελευταία του πνοή στο σημείο και τον δράστη να διαφεύγει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άγιος Δημήτριος: Σημάδια πάλης και τραύμα από νύσσον και τέμνον όργανο είχε ο 27χρονος

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER ο 27χρονος άτυχος άνδρας που εντοπίστηκε νεκρός φέρει ένα τραύμα από νύσσον και τέμνον όργανο, ενώ παράλληλα είχε και σημάδια που δείχνουν ότι πριν δεχθεί το θανάσιμο χτύπημα πάλεψε.

Παράλληλα, φαίνεται να υπάρχουν πιθανά αποτυπώματα αλλά και γενετικό υλικό στα ρούχα του, ενώ έχουν ζητηθεί τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις.