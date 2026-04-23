Ιράν: «Ενεργοποιήθηκε η αεράμυνα στην Τεχεράνη» (Βίντεο)

Συναγερμός φαίνεται να έχει σημάνει στις Αρχές του Ιράν σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της χώρας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Nour News και το πρακτορείο ειδήσεων Mehr οι συστοιχίες αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν σε τμήματα της Τεχεράνης, χωρίς να δώσουν λεπτομέρειες για την αιτία ή να αναφέρουν τυχόν περιστατικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, κάποια πλάνα από την ενεργοποίηση της αεράμυνας της Τεχεράνης ήρθαν στο φως της δημοσιότητας μέσω του Telegram.