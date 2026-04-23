Ιράν: Κατηγορεί ΗΠΑ και Ισραήλ ότι «τρομάζουν» τον κόσμο με ισχυρισμούς για το πυρηνικό του πρόγραμμα

Ο Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, κατηγόρησε το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι αφιέρωσαν περισσότερα από 20 χρόνια «τρομάζοντας» τον κόσμο με ισχυρισμούς σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Σε σχόλια που μεταδόθηκαν από το πρακτορείο ειδήσεων IRNA, ο Μπαγκάι δήλωσε ότι ενώ η Τεχεράνη προετοιμάζεται «για διαπραγματεύσεις, η χώρα πρέπει να είναι πλήρως προετοιμασμένη για οποιοδήποτε σενάριο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Απέρριψε τις ανησυχίες σχετικά με τις πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν, λέγοντας ότι δεν έχουν πραγματική βάση.

Παρά τον 12ήμερο πόλεμο του Ιουνίου του περασμένου έτους, «ελήφθη η απόφαση να ξεκινήσει η διαδικασία διαπραγμάτευσης και, στον τελευταίο γύρο, επιτεύχθηκε συμφωνία σχετικά με ορισμένες βασικές παραμέτρους για μια αρχική κατανόηση, από την οπτική τους γωνία για την αντιμετώπιση των ανησυχιών και από τη δική μας οπτική γωνία για την εγγύηση των πυρηνικών δικαιωμάτων του Ιράν», δήλωσε ο Μπαγκάεϊ.