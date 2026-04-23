Πεζεσκιάν: «Θα κάνουμε τον επιτιθέμενο να μετανιώσει»

Νέες εμπρηστικές δηλώσεις έκανε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν το απόγευμα της Πέμπτης 23/4.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε ο ιρανικός λαός θα κάνει τον «επιτιθέμενο να μετανιώσει».

«Στο Ιράν δεν υπάρχουν “σκληροπυρηνικοί” ή “μετριοπαθείς”. Είμαστε όλοι Ιρανοί και επαναστάτες. Με την ακλόνητη ενότητα έθνους και κράτους και την υπακοή στον Ανώτατο Ηγέτη, θα κάνουμε τον επιτιθέμενο να μετανιώσει.

In Iran there are no "hardliners" or "moderates" We are all Iranians and revolutionaries. With ironclad unity of nation and state and obedience to the Supreme Leader, we will make the aggressor regret. One God, one nation, one leader, one path; victory for Iran, dearer than life— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) April 23, 2026

Ένας Θεός, ένα έθνος, ένας ηγέτης, ένα μονοπάτι· νίκη για το Ιράν, πολυτιμότερη από τη ζωή» ανέφερε.