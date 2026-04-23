Προσωρινά μέτρα στήριξης vs μόνιμες λύσεις: Σε περιόδους κρίσης τι ωφελεί περισσότερο την αγορά;
Πεζεσκιάν: «Θα κάνουμε τον επιτιθέμενο να μετανιώσει»

Νέες εμπρηστικές δηλώσεις έκανε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν το απόγευμα της Πέμπτης 23/4.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε ο ιρανικός λαός θα κάνει τον «επιτιθέμενο να μετανιώσει».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Στο Ιράν δεν υπάρχουν “σκληροπυρηνικοί” ή “μετριοπαθείς”. Είμαστε όλοι Ιρανοί και επαναστάτες. Με την ακλόνητη ενότητα έθνους και κράτους και την υπακοή στον Ανώτατο Ηγέτη, θα κάνουμε τον επιτιθέμενο να μετανιώσει.

Ένας Θεός, ένα έθνος, ένας ηγέτης, ένα μονοπάτι· νίκη για το Ιράν, πολυτιμότερη από τη ζωή» ανέφερε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
