Συναγερμός στον Νέο Κόσμο: Μητέρα κατήγγειλε ξυλοδαρμό από τον γιο της που ταμπουρώθηκε στο σπίτι του

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Πέμπτης 23/4 στο Νέο Κόσμο όταν μια μητέρα κατήγγειλε ξυλοδαρμό από τον γιο της, ο οποίος ταμπουρώθηκε στο σπίτι του.

Όπως ανέφερε η ίδια η γυναίκα στο σπίτι υπάρχει όπλο, ενώ ο γιος της φαίνεται να είναι χρήστης ουσιών.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, με τον άνδρα να φαίνεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.