Συναγερμός στον Νέο Κόσμο: Μητέρα κατήγγειλε ξυλοδαρμό από τον γιο της που ταμπουρώθηκε στο σπίτι του
Τόνισε πως υπάρχει όπλο στον χώρο
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Πέμπτης 23/4 στο Νέο Κόσμο όταν μια μητέρα κατήγγειλε ξυλοδαρμό από τον γιο της, ο οποίος ταμπουρώθηκε στο σπίτι του.
Όπως ανέφερε η ίδια η γυναίκα στο σπίτι υπάρχει όπλο, ενώ ο γιος της φαίνεται να είναι χρήστης ουσιών.
Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, με τον άνδρα να φαίνεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις