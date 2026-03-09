Τραμπ: «Μεγάλο λάθος του Ιράν η επιλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μίλησε στο NBC σχετικά με την εκλογή του νέου Ανώτατου Ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι «νομίζω ότι έκαναν ένα μεγάλο λάθος». Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτησης ιρανικού πετρελαίου, καθώς οι ΗΠΑ προχωρούν σε έναν πόλεμο που, σύμφωνα με αξιωματούχους, στοχεύει στο να στερήσει από το Ιράν ένα πυρηνικό όπλο και να το εξουδετερώσει, ώστε να μην αποτελεί πλέον απειλή για τις ΗΠΑ ή τους γείτονές του στη Μέση Ανατολή.

Ο Τραμπ δήλωσε στο NBC News ότι δεν ήθελε να συζητήσει αν θα ήθελε οι ΗΠΑ να κατάσχουν ιρανικό πετρέλαιο, αλλά πρόσθεσε: «Σίγουρα ο κόσμος έχει μιλήσει γι’ αυτό». Ανέφερε τη Βενεζουέλα, όπου οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν επιδρομή τον Ιανουάριο κατά την οποία συνελήφθη ο ηγέτης της χώρας, Νικολάς Μαδούρο.

Έκτοτε, η κυβέρνηση Τραμπ έχει λάβει μέτρα για την ασφάλεια και την αξιοποίηση των πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας. Στην ομιλία του για την Κατάσταση της Ένωσης τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη προμηθευτεί περισσότερα από 80 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τη Βενεζουέλα.