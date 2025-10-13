Τραμπ: Με υψωμένη γροθιά έφτασε στο Ισραήλ – “Είναι η καλύτερη ημέρα σας” είπε στον Νετανιάχου (βίντεο)

Με υψωμένη την γροθιά και λέγοντας “ευχαριστώ” κατέβηκε από το Air Force One ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προσγειώθηκε στις 9:45 στο Ισραήλ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί με απελευθερωθέντες ομήρους και θα μιλήσει στην Κνέσετ, προτού μεταβεί στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου για να προεδρεύσει της συνόδου για τη Γάζα όπου αναμένεται να υπογραφεί η συμφωνία ειρήνης για την περιοχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ABD Başkanı Trump Tel Aviv’de!



Trump’ı İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ve Başbakan Netanyahu, Ben Gurion Havalimanı’nda karşıladı.



Trump’ı karşılayanlar arasında kızı Ivanka ve damadı Jared Kushner de yer alıyor. pic.twitter.com/R8jZyxYAzB— 𝐉𝐨𝐮𝐫𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭 (@HamdiCelikbas) October 13, 2025

Τον Τραμπ υποδέχθηκαν ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, μαζί με τον πρωθυπουργό της χώρας, Μπενιαμίν Νετανιάχου και τη σύζυγό του, Σάρα. Οι τρεις τους είχαν, μάλιστα, συζήτησαν για αρκετά λεπτά.

Στην επιτροπή υποδοχής από αμερικανικής πλευράς ήταν η κόρη του Τραμπ, Ιβάνκα, ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ, στον οποίο πολλοί αποδίδουν την επίτευξη της συμφωνίας για τη Γάζα, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι.

"Thank you Trump." Long applause and cheers at Hostages Square as @realDonaldTrump arrives in Israel pic.twitter.com/NP7UaPBaEU— Israel Hayom English (@IsraelHayomEng) October 13, 2025

Σύμφωνα με τους Times of Israel ενώ περπατούσαν στο κόκκινο χαλί του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν, ο Τραμπ είπε στον Χέρτσογκ και στον Νετανιάχου «είναι μια υπέροχη μέρα. Ίσως η καλύτερη μέρα σας». «Αυτό είναι ιστορικό» φέρεται να απάντησε ο Νετανιάχου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Welcome to Israel Mr. President 🇮🇱🇺🇸 pic.twitter.com/ZWyik80Ee5— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 13, 2025

Τη στιγμή, μάλιστα, που οι συγκεντρωμένοι στην πλατεία Ομήρων ενημερώθηκαν για την προσγείωση του Air Force One, ξέσπασαν σε μια ιαχή «thank you» για τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Speaking aboard Air Force One en-route to Israel, US President Donald Trump said “the war is over,” crediting Qatar for its “tremendous help” in brokering the deal. pic.twitter.com/50mfqGInWV — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 13, 2025

Υπενθυμίζεται ότι η «Συμφωνία του Σαρμ ελ-Σέιχ» αποσκοπεί στον τερματισμό της σύγκρουσης στη Γάζα, με την αιγυπτιακή προεδρία να επισημαίνει πως οι στόχοι της Συνόδου Κορυφής είναι:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

– ο τερματισμός των εχθροπραξιών,

– η ενίσχυση των προσπαθειών για ειρήνη και σταθερότητα στη Μέση Ανατολή και

– το «άνοιγμα μιας νέας σελίδας» στην περιφερειακή ασφάλεια.

Λίγο πριν την απογείωση του Air Force One απο την Ουάσινγκτον, ο Τραμπ διαβεβαίωσε ότι ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας «τελείωσε».

«Ο πόλεμος τελείωσε. Το καταλαβαίνετε αυτό;», είπε στους δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν, απαντώντας σε ερώτηση για την σύγκρουση του Ισραήλ με τη Χαμάς.