Απελευθερώθηκαν και οι 20 Ισραηλινοί όμηροι της Χαμάς – Επιστρέφουν ζωντανοί στα σπίτια τους ύστερα από 2 χρόνια (βίντεο, φωτογραφίες)

Ιστορικές στιγμές καταγράφονται σήμερα Δευτέρα 13/10 στο Ισραήλ, όπου απελευθερώνονται οι 20 ζωντανοί όμηροι της Χαμάς, στο πλαίσιο της εφαρμογής της πρώτης φάσης της συμφωνίας για την εκεχειρία στη Γάζα και με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων.

Η διαδικασία απελευθέρωσης άρχισε γύρω στις 8 το πρωί, με τους πρώτους 7 να παραδίδονται στον Ερυθρό Σταυρό και στη συνέχεια στον ισραηλινό στρατό.

Λίγο μετά τις 10 το πρωί άρχισε και η δεύτερη και τελική φάση της απελευθέρωσης, όπου και οι υπόλοιποι 13 όμηροι παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό και πήραν τον δρόμο για το Ισραήλ.

Ο Ερυθρός Σταυρός έδωσε και τα ονόματα των 13 που απελευθερώθηκαν στις 10 πμ: Elkana Bohbot, Avinatan Or, Yosef-Haim Ohana, Evyatar David, Rom Braslavski, Segev Kalfon, Nimrod Cohen, Maxim Herkin, Eitan Horn, Matan Zangauker, Bar Kupershtein, David Cunio, and Ariel Cunio.

Δείτε LIVE εικόνα:

Οι πρώτοι 7 όμηροι που απελευθερώθηκαν είναι οι: Matan Angrist, Gali και Ziv Berman, Alon Ahel, Eitan Mor, Guy Gilboa-Dalal, Omri Miran.

Δείτε τους πρώτους 7 ομήρους που απελευθερώθηκαν:

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι οι 7 όμηροι που απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς διέσχισαν τα σύνορα και βρίσκονται εντός του ισραηλινού εδάφους, όπως και ότι ο Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται καθ’οδόν για άλλο σημείο συνάντησης στη Γάζα για να παραλάβει κι άλλους ομήρους.

Ο Γκάι Γκιλμπόα Νταλάλ: Guy Gilboa Dalal, welcome home.💛🇮🇱

📸-IDF pic.twitter.com/8BXCAdXCR0 October 13, 2025

Ο Ματάν Άνγκρεστ:

Returnee Matan Angrest with IDF representatives🎗️

📸IDF Spokesperson Unit pic.twitter.com/Jknjllzhdm October 13, 2025

Τα αδέρφια Gali and Ziv Bermam μετά την απελευθέρωσή τους από τη Χαμάς: Gali and Ziv Berman, free and back home🎗️ 🇮🇱

📸IDF Spokeperson Unit pic.twitter.com/Mlfrz7mpkN October 13, 2025

Ο Ειτάν Μορ: Israeli hostage Eitan Mor at the IDF reception point.🎗️

📸IDF Spokesperson Unit. pic.twitter.com/SZ1rkguuzz— Government Press Office 🇮🇱 (@GPOIsrael) October 13, 2025

Πανηγυρισμοί και συγκίνηση στην πλατεία των Ομήρων: Powerful moment in Tel Aviv’s Hostages Square—cheers erupt as it was announced hostages had been safely returned to Israeli forces. 💛

pic.twitter.com/CJVsrEJUU9— The White House (@WhiteHouse) October 13, 2025 EPA

Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ αναμένεται να απελευθερώσει περίπου 2.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους. Οι φυλακισμένοι Παλαιστίνιοι που πρόκειται να απελευθερωθούν σήμερα έχουν όλοι επιβιβαστεί σε λεωφορεία σε ισραηλινές φυλακές, δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος που συμμετέχει στην επιχείρηση.

Οι 1.716 Παλαιστίνιοι από τη Γάζα που κρατούνταν από το Ισραήλ, αναμένεται να απελευθερωθούν σήμερα στο νοσοκομείο Νάσερ της Γάζας, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο.

Επίσης 250 Παλαιστίνιοι, οι οποίοι εξέτιαν ποινές ισοβίων σε ισραηλινές φυλακές, πρόκειται να απελευθερωθούν σήμερα στη Δυτική Όχθη, την Ιερουσαλήμ και το εξωτερικό, πρόσθεσε μιλώντας στο Ρόιτερς η ίδια πηγή.

Παράλληλα το Φόρουμ των οικογενειών Ισραηλινών ομήρων σημείωσε σήμερα πως ο αγώνας του “δεν έχει τελειώσει” και “δεν θα σταματήσει” έως ότου όλοι οι όμηροι και οι σοροί ομήρων επιστρέψουν στο Ισραήλ, ενώ ταυτοχρόνως εξέφρασε τη χαρά του για την απελευθέρωση το πρωί των 7 ομήρων στη Γάζα.

“Ύστερα από 738 ημέρες αγωνίας σε αιχμαλωσία, οι Όμρι Μιράν, Ματάν Άνγκρεστ, Ζιβ Μπέρμαν, Γκάλι Μπέρμαν, Γκάι Γκιλμπόα-Νταλάλ, Αλόν Οχέλ και Εϊτάν Μορ επιστρέφουν σε μας για να αγκαλιάσουν τις οικογένειές τους που αγωνίστηκαν ακούραστα για την απελευθέρωσή τους, τους φίλους τους και ένα ολόκληρο έθνος που πίστεψε και αγωνίστηκε γι’αυτή την ημέρα”, σημείωσε σε ανακοίνωσή της η βασική οργάνωση συγγενών ομήρων.

“Ο αγώνας μας δεν έχει τελειώσει. Δεν θα σταματήσει έως ότου και ο τελευταίος όμηρος βρεθεί και παραδοθεί για να ταφεί με αξιοπρέπεια. Είναι ηθικό μας καθήκον. Μόνον τότε ο λαός του Ισραήλ θα είναι πλήρης”, προστίθεται στο κείμενο.

Σύμφωνα με το Φόρουμ, αλλά και δηλώσεις από πηγές της Χαμάς στο AFP, Ισραηλινοί όμηροι που δεν έχουν ακόμη απελευθερωθεί είχαν σήμερα βιντεοκλήση με τις οικογένειές τους.

Το Φόρουμ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο και φωτογραφίες συγγενών των Μάταν Ζανγκάουκερ, Νιμρόντ Κοέν και Άριελ και Νταβίντ Κούνιο –ομήρων, οι οποίοι σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές δεν έχουν ακόμη αφεθεί ελεύθεροι, από την ώρα της βιντεοκλήσης, καθώς αναμένεται η απελευθέρωσή τους σήμερα το πρωί.

Στο Ισραήλ ο Ντόναλντ Τραμπ

Λίγο πριν από τις 9:45, το Air Force One με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ, όπου τον υποδέχθηκε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος κατέβηκε από το αεροσκάφος με σφιγμένη γροθιά και λέγοντας «ευχαριστώ». ABD Başkanı Trump Tel Aviv’de!



Trump’ı İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ve Başbakan Netanyahu, Ben Gurion Havalimanı’nda karşıladı.



Trump’ı karşılayanlar arasında kızı Ivanka ve damadı Jared Kushner de yer alıyor. pic.twitter.com/R8jZyxYAzB— 𝐉𝐨𝐮𝐫𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭 (@HamdiCelikbas) October 13, 2025

Δείτε την άφιξη του Τραμπ στο Τελ Αβίβ:

Ο Ντόναλντ Τραμπ που θα συναντηθεί με συγγενείς ομήρων και θα μιλήσει σε λίγο στο Ισραηλινό Κοινοβούλιο (Κνέσετ), παρακολουθούσε ζωντανά την απελευθέρωση των Ισραηλινών, ταξιδεύοντας προς το Ισραήλ στο Air Force One.

To Air Force One πετάει πάνω από το Τελ Αβίβ: Air Force One is flying over Tel Aviv.pic.twitter.com/z353Id4mnS— Clash Report (@clashreport) October 13, 2025

Νωρίτερα, η υπεύθυνη Τύπου του Λευκού Οίκου Karoline Leavitt ανάρτησε μια φωτογραφία της τηλεόρασης του Air Force One και συνόδευσε την ανάρτηση με τη λεζάντα «η ιστορία τη στιγμή που γράφεται». President Trump watching from Air force one the hostage handover.



As shared by @PressSec on @instagram pic.twitter.com/veRcybTYhR— White House News (@whnews47) October 13, 2025

Εν τω μεταξύ, ένα τεράστιο πανό που ευχαριστεί τον πρόεδρο των ΗΠΑ βρίσκεται στην παραλία του Τελ Αβίβ, σύμφωνα με πλάνα που προβλήθηκαν από το Channel 12. When President Trump lands shortly in Israel, he’ll be welcomed by a massive banner along Tel Aviv beach thanking him for bringing the hostages home. pic.twitter.com/rispGoH2j3— Cheryl E 🇮🇱🎗️ (@CherylWroteIt) October 13, 2025

Αργότερα σήμερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόκειται να μεταβεί στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου προκειμένου να παραστεί στη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στη Λωρίδα της Γάζας, όπου θα παρευρεθούν 20 ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.