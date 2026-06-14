Ιράν κατά ΗΠΑ μετά το χτύπημα στη Βηρυτό: «Δεν τηρείτε τις δεσμεύσεις σας»

Ανώτερος αξιωματούχος του Ιράν εξαπέλυσε επίθεση προς τις ΗΠΑ, με αφορμή το χτύπημα του Ισραήλ στην Νταχίγια της Βηρυτού.

Ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ είπε ότι η ισραηλινή επίθεση στην Νταχίγια δείχνει για άλλη μια φορά ότι οι ΗΠΑ «είτε δεν έχουν τη θέληση να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους είτε την ικανότητα να το πράξουν».

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«Δίνοντας το πράσινο φως στο ισραηλινό καθεστώς δεν μπορείτε να κερδίσετε παραχωρήσεις. Το παιχνίδι του κακού και του καλού αστυνομικού είναι ξεπερασμένο», έγραψε ο Γκαλιμπάφ -ο οποίος είναι επίσης πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου- στο X.

«Εάν δεν έχετε τη θέληση και την ικανότητα να εκπληρώσετε τις δεσμεύσεις σας, δεν είναι δυνατόν να μιλήσουμε για συνέχιση της πορείας», πρόσθεσε.

Από την επίθεση του Ισραήλ σε ένα κτίριο στα νότια προάστια του Βηρυτού είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρία άτομα και να τραυματιστούν τουλάχιστον 15.

«Δεν θα μείνουν αναπάντητα τα εγκλήματα των Ισραηλινών»

Ο υπαρχηγός της ανώτερης κοινής στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν, Khatam al-Anbiya Central Headquarters, δήλωσε σήμερα, Κυριακή (14/06), ότι δεν θα μείνουν αναπάντητα τα «εγκλήματα» των Ισραηλινών στα νότια της πρωτεύουσας του Λιβάνου.

Τα σχόλια του Μοχάμαντ Τζαφάρ Ασάντι έγιναν μετά από τα πλήγματα του Ισραήλ κατά των νότιων προαστίων της Βηρυτού, τα οποία, σύμφωνα με το Ισραήλ είχαν στόχο την Χεζμπολάχ που είναι σύμμαχος του Ιράν στον Λίβανο.