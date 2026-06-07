Το Ισραήλ έπληξε κτήρια διοίκησης “τρομοκρατών” στη Βηρυτό

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ έπληξαν σήμερα κτίρια διοίκησης “τρομοκρατών” στα νότια προάστια της Βηρυτού στην συνοικία Νταχίγια που θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ, αντιδρώντας στα πυρά της αναφερόμενης ένοπλης τρομοκρατικής οργάνωσης κατά ισραηλινών εδαφών, ανέφεραν σε μία κοινή ανακοίνωσή τους, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς.

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εξέδωσαν μία προειδοποίηση εκκένωσης για τους κατοίκους της Τύρου στο Λίβανο, αλλά και για τις περιοχές που την περιβάλλουν, πριν από την πραγματοποίηση πιθανών πληγμάτων, καθώς οι συγκρούσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ συνεχίζονται.

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Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε νωρίτερα, ότι αναχαίτισε δύο ρουκέτες που είχαν περάσει στο έδαφος του Ισραήλ από τον Λίβανο, αφού ήχησαν σειρήνες στην περιοχές των αγροτικών οικισμών Γίφτα και Ραμότ Ναφτάλι.

Η ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου δεν ανέλαβε την ευθύνη εκτόξευσης των ρουκετών.