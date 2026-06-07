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Ιράν: «Κοιτάξτε τον ουρανό απόψε» – Απειλές από την Τεχεράνη στο Ισραήλ

Τι ανέφερε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου

Ιράν: «Κοιτάξτε τον ουρανό απόψε» – Απειλές από την Τεχεράνη στο Ισραήλ
EPA
Γεράσιμος Λυμπέρης

Απειλές κατά του Ισραήλ για τα χτυπήματα στον Λίβανο εξαπέλυσε το Ιράν το απόγευμα της Κυριακής 7 Ιουνίου.

Συγκεκριμένα, με δηλώσεις του ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου Εμπραχίμ Ρεζάι αναφέρθηκε στην ισραηλινή επίθεση στα νότια προάστια της Βηρυτού.

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«Αυτά τα λυσσασμένα σκυλιά πρέπει να πειθαρχηθούν και να επιστρέψουν στη θέση τους. Κοιτάξτε τον ουρανό πάνω από τα κατεχόμενα εδάφη απόψε», έγραψε στο X.

Νωρίτερα, οι ισραηλινές επιδρομές «στοχοποίησαν δύο διαμερίσματα σε δύο κτίρια», σύμφωνα με το κρατικό Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου.

Μια «εκεχειρία» που υποτίθεται ότι θα τερματίσει τις μάχες μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ τέθηκε σε ισχύ στις 17 Απριλίου, αλλά δεν έχει τηρηθεί ποτέ.

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