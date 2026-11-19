Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν, με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να ασκεί πιέσεις στην Ουάσιγκτον για τη συμμετοχή των ΗΠΑ σε μια νέα εκστρατεία αεροπορικών επιδρομών διάρκειας τεσσάρων έως επτά ημερών.

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα των The New York Times και Axios, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έστειλε την περασμένη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον τον επικεφαλής της Μοσάντ, Ρόμαν Γκόφμαν, προκειμένου να παρουσιάσει σε αξιωματούχους του Ντόναλντ Τραμπ πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη προγράμματος χημικών όπλων από το Ιράν.

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Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στο ζήτημα σε συνέντευξή του στο Fox News την Τετάρτη, λέγοντας ότι υπάρχουν «ενδείξεις ότι το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο ανάπτυξης αερίων, καθώς και βιολογικών όπλων».

Διχασμένη η αμερικανική κυβέρνηση

Ωστόσο, σύμφωνα με το Axios, η αμερικανική κυβέρνηση εμφανίζεται διχασμένη ως προς την αξιοπιστία των ισραηλινών πληροφοριών. Ορισμένοι αξιωματούχοι φέρονται να εκτιμούν ότι τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν ενδέχεται να επηρεάζονται από πολιτικές σκοπιμότητες.

Παραμένει ασαφές με ποιον τρόπο μια νέα αεροπορική εκστρατεία θα μπορούσε να οδηγήσει την Τεχεράνη να αποδεχθεί τις αμερικανικές απαιτήσεις, τόσο για την πλήρη επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ όσο και για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Υπενθυμίζεται ότι, μόλις την περασμένη εβδομάδα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε χαρακτηρίσει «αρκετά απίθανη» μια νέα αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν. Η τοποθέτησή του είχε ερμηνευθεί ως ένδειξη ότι λάμβανε υπόψη τις εισηγήσεις των χωρών του Κόλπου, οι οποίες υποστήριζαν τη διατήρηση της οικονομικής πίεσης προς την Τεχεράνη αντί της επανέναρξης των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Οι ίδιες χώρες έχουν βρεθεί στο στόχαστρο επιθέσεων κατά τη διάρκεια της προηγούμενης σύγκρουσης.