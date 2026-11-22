Σε ναυάγιο οδηγήθηκε η προσπάθεια υιοθέτησης του «Συμφώνου της Αττάλειας» στην COP31, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση και σειρά κρατών απέρριψαν το τελικό σχέδιο που παρουσίασε η τουρκική προεδρία της Διάσκεψης για το Κλίμα.

Έπειτα από δύο εβδομάδες σκληρών διαπραγματεύσεων και περισσότερες από 40 ώρες παράτασης, ο πρόεδρος της COP31 και υπουργός Περιβάλλοντος της Τουρκίας, Μουράτ Κουρούμ, αναγνώρισε κατά την καταληκτική συνεδρίαση ότι δεν υπήρχε η απαιτούμενη συναίνεση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι σαφές ότι υπάρχουν μέρη που αντιτίθενται στο κείμενο. Αναγνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει συναίνεση», δήλωσε, επιβεβαιώνοντας ότι οι επίμαχες αποφάσεις δεν υιοθετήθηκαν.

Η αναφορά που απουσίαζε από το σχέδιο

Κεντρικό σημείο της σύγκρουσης αποτέλεσε η απουσία οποιασδήποτε ρητής αναφοράς στον άνθρακα, στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο, αλλά και στη σταδιακή μετάβαση της παγκόσμιας οικονομίας μακριά από τα ορυκτά καύσιμα.

Το σχέδιο που είχε καταθέσει η τουρκική προεδρία περιλάμβανε γενικές δεσμεύσεις για καθαρή ενέργεια και ηλεκτροδότηση της οικονομίας, χωρίς όμως να κατονομάζει τα ορυκτά καύσιμα ως βασική αιτία της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Αντίθετα, έδινε ιδιαίτερη έμφαση στις τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα. Οι επικριτές του κειμένου εξέφρασαν την ανησυχία ότι μια τέτοια προσέγγιση θα μπορούσε να επιτρέψει στις πετρελαιοπαραγωγές χώρες να συνεχίσουν την εκμετάλλευση πετρελαίου και φυσικού αερίου, επικαλούμενες μελλοντικές τεχνολογικές λύσεις.

Το επίσημο κείμενο του ΟΗΕ παρέμεινε χαρακτηρισμένο ως σχέδιο απόφασης και όχι ως υιοθετημένη συμφωνία.

«Δεν θα νομιμοποιήσουμε το πράσινο ξέπλυμα»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέστησε σαφές ότι δεν θα αποδεχόταν ένα κείμενο που δεν θα περιλάμβανε ούτε μία ξεκάθαρη αναφορά στα ορυκτά καύσιμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ιρλανδός υπουργός Περιβάλλοντος, Ντάρα Ο’ Μπράιεν, μιλώντας εκ μέρους της ΕΕ, δήλωσε ότι η Ένωση δεν επρόκειτο να εγκρίνει ένα «Σύμφωνο της Αττάλειας» που αγνοεί τον βασικό παράγοντα της κλιματικής αλλαγής.

«Δεν θα δεχθούμε μια COP που κάνει πράσινο ξέπλυμα στα ορυκτά καύσιμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανάλογες αντιρρήσεις διατύπωσαν ο Παναμάς, τα Νησιά Μάρσαλ και άλλα ευάλωτα νησιωτικά κράτη, τα οποία βρίσκονται αντιμέτωπα με την άνοδο της στάθμης της θάλασσας.

Οργή από τη Γαλλία

Ιδιαίτερα σκληρή ήταν η αντίδραση της υπουργού Οικολογικής Μετάβασης της Γαλλίας, Μονίκ Μπαρμπί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Γαλλίδα υπουργός χαρακτήρισε το σχέδιο «απαράδεκτο βήμα προς τα πίσω», επισημαίνοντας ότι ο χρόνος τελειώνει χωρίς να υπάρχει μια συμφωνία ανάλογη της σοβαρότητας της κλιματικής κρίσης.

Η ίδια άσκησε κριτική και στις πολλαπλές αναφορές στις τεχνολογίες δέσμευσης άνθρακα, θεωρώντας ότι μπορεί να μετατραπούν σε άλλοθι για τη συνέχιση της καύσης πετρελαίου και φυσικού αερίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς πρόσφατη έκθεση του ΟΗΕ είχε προειδοποιήσει ότι η άνοδος της θερμοκρασίας του πλανήτη αναμένεται να ξεπεράσει τον 1,5 βαθμό Κελσίου, ακόμη και υπό το πλέον αισιόδοξο σενάριο.

Πίεση από τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Διάσκεψη, η Σαουδική Αραβία και άλλες μεγάλες πετρελαιοπαραγωγές χώρες άσκησαν ισχυρές πιέσεις ώστε να μην περιληφθεί στο κείμενο ξεκάθαρη αναφορά στην εγκατάλειψη των ορυκτών καυσίμων.

Η Ρωσία υποστήριξε επίσης την απουσία της συγκεκριμένης διατύπωσης, την ώρα που η ΕΕ και τα νησιωτικά κράτη ζητούσαν μια σαφή δέσμευση για τη μετάβαση από τον άνθρακα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Μια συνάντηση της τελευταίας στιγμής μεταξύ εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σαουδικής Αραβίας δεν κατάφερε να γεφυρώσει το χάσμα.

Η επεισοδιακή COP31 της Τουρκίας

Η COP31 είχε προκαλέσει αντιδράσεις ήδη πριν από την έναρξή της, με την Κομισιόν να χαρακτηρίζει μη αποδεκτή την απόπειρα της Άγκυρας να αποκλείσει την Κυπριακή Δημοκρατία από προπαρασκευαστική συνάντηση.

Κατά την έναρξη της Διάσκεψης, ένταση είχε προκαλέσει και η κίνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να αποχωρήσει από τον χώρο υποδοχής όταν έφτασε ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Τι σημαίνει το ναυάγιο

Η αποτυχία υιοθέτησης του πολιτικού κειμένου δεν ακυρώνει τις δεσμεύσεις της Συμφωνίας του Παρισιού ούτε τις τεχνικές και νομικές αποφάσεις προηγούμενων Διασκέψεων.

Αποτελεί, ωστόσο, ένα σοβαρό πλήγμα στην προσπάθεια ενίσχυσης της παγκόσμιας κλιματικής δράσης, σε μια περίοδο κατά την οποία οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι τα περιθώρια για τον περιορισμό της ανόδου της θερμοκρασίας στενεύουν δραματικά.