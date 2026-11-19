Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε σήμερα «μεγάλη νίκη» τη μεγαλειώδη υποδοχή που του επεφύλαξε ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ, ενόψει μιας πρωτοφανούς τριμερούς συνάντησης που θα έχουν με τη συμμετοχή και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Πριν τη συνάντηση αυτή, ο Τραμπ είχε ξεχωριστά συνομιλίες με τον Πούτιν και τον Σι και χαρακτήρισε τον Ρώσο πρόεδρο «φίλο». Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι συζήτησαν τον πόλεμο στην Ουκρανία και ότι ο Πούτιν έφυγε από τη συνάντηση σε «εξαιρετική διάθεση».

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Κατά την έναρξη του γεύματος που είχε με τον Σι ο Τραμπ δήλωσε ότι οι δύο πλευρές βρήκαν «την ισορροπία» και πλέον έχουν μια «δίκαιη» εμπορική σχέση.

Σε συνέντευξή του στο Fox News νωρίτερα σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε εκτενώς στη μεγαλοπρέπεια με την οποία τον υποδέχθηκε ο Σι κατά την άφιξή του, σε αντίθεση με την πιο συγκρατημένη υποδοχή άλλων ηγετών, συμπεριλαμβανομένου του Πούτιν.

Ο Σι πήγε στο αεροδρόμιο για να υποδεχθεί τον Τραμπ, η πρώτη φορά που το κάνει για οποιονδήποτε ηγέτη επισκέπτεται την Κίνα από τότε που ανέλαβε την προεδρία της χώρας, ανταποδίδοντας τη χειρονομία του Αμερικανού προέδρου ο οποίος επίσης τον είχε υποδεχθεί στη στρατιωτική βάση Άντριους τον Σεπτέμβριο, όταν είχε μεταβεί στις ΗΠΑ.

Οι δύο ηγέτες επίσης αντάλλαξαν και μια σύντομη αγκαλιά.

«Είναι ένας σπουδαίος πρόεδρος, ένας από τους πιο σπουδαίους προέδρους της Κίνας και δεν έχει πάει ποτέ στο αεροδρόμιο για να υποδεχθεί κανέναν», τόνισε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε τι επιδιώκει να αποκομίσει από την τριμερή συνάντηση κορυφής.

«Και όχι μόνο αυτό, η επισημότητα, η ομορφιά, η μεγαλοπρέπεια, οι χιλιάδες κόσμου, τα μικρά παιδιά, οι στρατιώτες — όλα αυτά μαζί. Υπήρχε μεγάλος σεβασμός και το εκτιμώ αυτό. Είναι μια μεγάλη νίκη για εμάς. Είναι μια μεγάλη νίκη και για την Κίνα», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

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Ο Τραμπ έφτασε στη Σεντζέν αφού ο Σι και ο Πούτιν είχαν εκφωνήσει τις ομιλίες τους στη σύνοδο κορυφής του φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας- Ειρηνικού (APEC), καταγγέλλοντας τον προστατευτισμό του δυτικού εμπορίου και τις κυρώσεις.

Στη διάρκεια των εργασιών του APEC σήμερα ο Σι επανέλαβε την υποστήριξή του «στο ελεύθερο και ανοικτό» εμπόριο, όπως το αποκάλεσε. Από την πλευρά του ο Πούτιν τόνισε ότι η Ρωσία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ενεργειακής και διατροφικής ασφάλειας της περιοχής Ασίας- Ειρηνικού.

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Ο Τραμπ, απευθυνόμενος στους άλλους ηγέτες της APEC, σχολίασε ότι οι ΗΠΑ αποτελούν δύναμη στον Ειρηνικό εδώ και εκατοντάδες χρόνια και εξήρε την ισχύ της οικονομίας τους.

Όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, τόνισε: «Είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου καλή, αλλά εμπεριέχει και ορισμένα αρνητικά στοιχεία, γι’ αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί», προσθέτοντας ότι αντιτίθεται σε ρυθμίσεις που θα «έπνιγαν» τον κλάδο.

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Παράλληλα ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει βασικό θέμα της τριμερούς συνάντησης κορυφής να αποτελέσει ο έλεγχος των πυρηνικών όπλων, παρά τις επανειλημμένες διαφωνίες της Κίνας, η οποία δεν θέλει να εμπλακεί στη συζήτηση αυτή με την Ουάσινγκτον και τη Μόσχα, οι οποίες διαθέτουν πολύ μεγαλύτερα πυρηνικά οπλοστάσια.

«Προχωράνε με μεγάλη ζέση στην κατασκευή πυρηνικών όπλων. Θα ήθελα να μην το κάνουν», σχολίασε ο Τραμπ αναφορικά με την Κίνα.

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«Αλλά όταν με κοιτούν και μου λένε ‘Εντάξει, θα το κάνουμε, αλλά κι εσείς θα μειώσετε το πυρηνικό σας οπλοστάσιο κατά 2.000 κεφαλές;’ Είναι δύσκολο για εμένα», πρόσθεσε. «Μάλλον είναι δύσκολο και για εκείνους να το κάνουν».