Τραμπ για την επίθεση του Ισραήλ στην Ντόχα: Απόφαση του Νετανιάχου και όχι δική μου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του πήρε θέση για την επίθεση του Ισραήλ σε κτίρια της Χαμάς στην Ντόχα του Κατάρ.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ με ανάρτήση του στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Truth Social ανέφερε πως η απόφαση για την επίθεση στο Κατάρ ήταν του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και όχι δική του. Παράλληλα, τόνισε ότι ενημέρωσε το Κατάρ αλλά ήταν αργά για να σταματήσει η επίθεση.

Αναλυτικά η ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ:

Σήμερα το πρωί, η κυβέρνηση Τραμπ ενημερώθηκε από τον αμερικανικό στρατό ότι το Ισραήλ επιτέθηκε στη Χαμάς, η οποία, δυστυχώς, βρισκόταν σε μια περιοχή της Ντόχα, της πρωτεύουσας του Κατάρ. Αυτή ήταν μια απόφαση που έλαβε ο πρωθυπουργός Νετανιάχου, δεν ήταν δική μου απόφαση. Η μονομερής βομβιστική επίθεση στο Κατάρ, ένα κυρίαρχο έθνος και στενός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο εργάζεται σκληρά και αναλαμβάνει με θάρρος κινδύνους μαζί μας για να μεσολαβήσει στην ειρήνη, δεν προάγει τους στόχους του Ισραήλ ή της Αμερικής.

Ωστόσο, η εξάλειψη της Χαμάς, η οποία έχει επωφεληθεί από τη δυστυχία των κατοίκων της Γάζας, είναι ένας αξιόλογος στόχος. Διέταξα αμέσως τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ να ενημερώσει τους Καταριανούς για την επικείμενη επίθεση, πράγμα που έκανε, αλλά δυστυχώς ήταν πολύ αργά για να σταματήσει την επίθεση. Θεωρώ το Κατάρ ισχυρό σύμμαχο και φίλο των ΗΠΑ και αισθάνομαι πολύ άσχημα για τον τόπο της επίθεσης. Θέλω να απελευθερωθούν ΟΛΟΙ οι όμηροι και να παραδοθούν τα πτώματα των νεκρών, και να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, ΤΩΡΑ!

Μίλησα επίσης με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου μετά την επίθεση. Ο πρωθυπουργός μου είπε ότι θέλει να κάνει ειρήνη. Πιστεύω ότι αυτό το ατυχές περιστατικό θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία για ΕΙΡΗΝΗ. Μίλησα επίσης με τον Εμίρη και τον πρωθυπουργό του Κατάρ και τους ευχαρίστησα για την υποστήριξη και τη φιλία τους προς τη χώρα μας.

Τους διαβεβαίωσα ότι κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί στο έδαφός τους. Έδωσα εντολή στον υπουργό Εξωτερικών, Marco Rubio, να οριστικοποιήσει τη Συμφωνία Αμυντικής Συνεργασίας με το Κατάρ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!