Τραμπ για Μαδούρο: “Θα ήταν έξυπνο να εγκαταλείψει την εξουσία” – “Να κοιτάξεις τη χώρα σου” απαντά ο Βενεζουελάνος πρόεδρος

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε χθες Δευτέρα πως θα ήταν «έξυπνο» ο πρόεδρος της Βενεζουέλας να εγκαταλείψει την εξουσία, νέα ξεκάθαρη προειδοποίηση καθώς η κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου προέδρου των ΗΠΑ κλιμακώνει ολοένα περισσότερο την πίεση στο Καράκας.

«Σε αυτόν επαφίεται να αποφασίσει αν θέλει να φύγει. Θεωρώ πως θα ήταν σοφό από την πλευρά του», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου αν στόχος της κυβέρνησής του είναι να αναγκάσει τον σοσιαλιστή πρόεδρο της Βενεζουέλας να εγκαταλείψει την εξουσία.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο εκτίμησε ότι ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ «θα τα πήγαινε καλύτερα» αν επικεντρωνόταν περισσότερο στις υποθέσεις των ΗΠΑ αντί στο κράτος της Λατινικής Αμερικής.

«Ο πρόεδρος Τραμπ θα μπορούσε να τα πάει καλύτερα στη χώρα του και στον κόσμο. Θα τα πήγαινε καλύτερα αν επικεντρωνόταν σε οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα στη χώρα του και θα τα πήγαινε καλύτερα στον κόσμο αν επικεντρωνόταν στις υποθέσεις της χώρας του», σχολίασε ο Μαδούρο σε ομιλία του που μεταδόθηκε τη Δευτέρα από τη δημόσια τηλεόραση.

«Παραβίαση δικαιωμάτων στην απέλαση 137 Βενεζουελανών από την κυβέρνηση Τραμπ»

Εν τω μεταξύ, αμερικανός δικαστής αποφάσισε τη Δευτέρα ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να φροντίσει να επιστρέψουν το ταχύτερο δυνατό στις ΗΠΑ κάπου 137 άνδρες από τη Βενεζουέλα τους οποίους απέλασε νωρίτερα φέτος στο Ελ Σαλβαδόρ, όπου οδηγήθηκαν σε φυλακή ύψιστης ασφαλείας, αφού τους κατηγόρησε, χωρίς να παρουσιάσει αποδείξεις, πως ανήκαν σε συμμορίες, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η απέλαση τους έγινε τον Μάρτιο, με την επίκληση νόμου «περί αλλοδαπών εχθρών».

Ο δικαστής Τζέιμς Μπόσμπεργκ έκρινε ότι η απέλασή τους παραβίασε δικαιώματά τους βάσει των ορθών νομικών διαδικασιών και πρέπει να επιστρέψουν ώστε να μπορέσουν να αμφισβητήσουν στα δικαστήρια τις αποφάσεις για την απέλασή τους.

Η κυβέρνηση Τραμπ υποχρεούται να του παρουσιάσει σχέδιο για την επιστροφή των ανθρώπων αυτών -οι οποίοι στο μεταξύ έχουν επαναπατριστεί στη Βενεζουέλα- εντός 2 εβδομάδων, πάντα σύμφωνα με την απόφασή του.