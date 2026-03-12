Ντόναλντ Τραμπ: «Ο πόλεμος με το Ιράν προχωρά πολύ καλά»

Νέες δηλώσεις σχετικά με την πορεία των επιχειρήσεων στο Ιράν έκανε την Πέμπτη 12/3 ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε ομιλία του σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο για τον Μήνα Ιστορίας των Γυναικών αναφέρθηκε εν συντομία στον πόλεμο στο Ιράν λέγοντας ότι «ο πόλεμος στο Ιράν — αυτός προχωρά πολύ καλά».

Παράλληλα, μίλησε και για την επίθεση στην εβραϊκή κοινότητα στο Μίσιγκαν. «Πριν ξεκινήσουμε, θέλω να στείλω την αγάπη μας στην εβραϊκή κοινότητα του Μίσιγκαν και σε όλους τους ανθρώπους στο Ντιτρόιτ, στην περιοχή του Ντιτρόιτ, μετά την επίθεση στην εβραϊκή συναγωγή νωρίς σήμερα, και έχω ενημερωθεί πλήρως και είναι κάτι τρομερό» είπε.