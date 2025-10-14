Τραμπ για Ερντογάν: “Θα μπορούσε να βοηθήσει να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία”

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, επιστρέφοντας στην Ουάσιγκτον από τη Μέση Ανατολή, επανέλαβε σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος την εκτίμησή του ότι ο Τούρκος ομόλογός του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα μπορούσε να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία.

Όπως ακούγεται στο ηχητικό απόσπασμα μέσα από το Air Force One, ο Τραμπ απαντώντας σε σχετική ερώτηση εκτίμησε ότι ο Τούρκος ομόλογός του θα μπορούσε να βοηθήσει στο Ουκρανικό.

«Ναι μπορεί. Τον σέβεται η Ρωσία. Για την Ουκρανία δεν μπορώ να σας πω, αλλά τον σέβεται ο Πούτιν και είναι φίλος μου. Βλέπετε τα πηγαίνω καλύτερα με τους σκληρούς όχι με τους αδύναμους» ήταν η απάντηση που έδωσε ο Τραμπ για τον Ερντογάν. 🚨🇺🇸🇹🇷 TRUMP: ERDOGAN’S TOUGH, PUTIN RESPECTS HIM, AND I GET IT



Reporter:



" Particularly Erdogan, could they also help in the war between Russia and Ukraine?”



Trump:



“Yeah, Erdogan can.



He’s respected by Russia.



Ukraine, I can’t tell you about, but he is respected by… https://t.co/UDPHgeHBcK pic.twitter.com/1I6K2Sx5gl— Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 14, 2025

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε μιλήσει με καλά λόγια για τον Ερντογάν και πριν τις υπογραφές του συμφώνου για την ειρήνη στη Γάζα χθες Δευτέρα, καθώς η Τουρκία είναι μια από τις τέσσερις εγγυήτριες δυνάμεις (ΗΠΑ, Αίγυπτος και Κατάρ οι υπόλοιπες).

Trump on Erdogan:



Erdogan has one of the most powerful armies in the world. He is much more powerful than he lets known.



He won many conflicts but he does not want any credit. He wants to be left alone.



He’s a tough cookie, but he’s my friend and always there when I need him.… pic.twitter.com/L18J6QbMt3— Clash Report (@clashreport) October 13, 2025

«Ο Ερντογάν διαθέτει έναν από τους ισχυρότερους στρατούς στον κόσμο. Είναι πολύ πιο ισχυρός από ό,τι αφήνει να εννοηθεί. Έχει κερδίσει πολλές συγκρούσεις, αλλά δεν θέλει να του αποδοθούν τα εύσημα. Θέλει να τον αφήσουν ήσυχο» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Είναι σκληρός, αλλά είναι φίλος μου και πάντα εκεί όταν τον χρειάζομαι. Όταν το ΝΑΤΟ έχει προβλήματα μαζί του, με καλούν. Μιλάω στον Ερντογάν και ποτέ δεν απογοητεύει. Είναι καταπληκτικός. Σ’ ευχαριστώ για τη φιλία σου. Σε ευχαριστώ πολύ και δώσε χαιρετίσματα στην όμορφη σύζυγό σου».

Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο

Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε χθες Δευτέρα ότι θα υποδεχθεί τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο.

Επί του προεδρικού αεροσκάφους στην πτήση της επιστροφής από τη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε «πιστεύω, ναι», ερωτηθείς από μια δημοσιογράφο αν θα συναντηθεί την Παρασκευή στην προεδρία.

Ο κ. Ζελένσκι είχε αναγγείλει από τη δική του πλευρά νωρίτερα χθες πως πρόκειται να μεταβεί «αυτή την εβδομάδα» στην Ουάσιγκτον.