Τραμπ για Μελόνι στο Σαρμ Ελ Σέιχ: Είσαι όμορφη και δυνατή πολιτικός (βίντεο)
Ο Αμερικανός πρόεδρος προέβη σε δημόσια κομπλιμέντα προς την Ιταλίδα πρωθυπουργό
Κατά τη διάρκεια της Συνόδου Ειρήνης για τη Γάζα στο Σαρμ Ελ Σέιχ, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν δίστασε να εκφράσει δημόσια τα κομπλιμέντα του προς την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, προκαλώντας αίσθηση στα μέσα ενημέρωσης και στα κοινωνικά δίκτυα. Ο Αμερικανός πρόεδρος σταμάτησε την ομιλία του για να επισημάνει την ομορφιά της Μελόνι, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έχουμε μια νεαρή γυναίκα εδώ. Δεν μου επιτρέπεται να το πω αυτό —στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνήθως σημαίνει τέλος καριέρας αν το κάνεις— αλλά θα ρισκάρω: είναι μια νεαρή, όμορφη γυναίκα. Ήθελε να είναι εδώ, είναι απίστευτο».
Ο Τραμπ συνέχισε, αναφέροντας τη φήμη της Μελόνι στην Ιταλία και την πολιτική της επιτυχία, ρωτώντας χαριτολογώντας αν της πειράζει που την χαρακτηρίζει «όμορφη», με την Ιταλίδα πρωθυπουργό να απαντάει χαμογελώντας «όχι» και ένα «ευχαριστώ». Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε τη σημασία της παρουσίας της στη σύνοδο, προσθέτοντας ότι η Μελόνι είναι ιδιαίτερα σεβαστή και επιτυχημένη πολιτικός στη χώρα της.
Κατά τη διάρκεια της ίδιας εκδήλωσης, ο Τραμπ αστειεύτηκε, χαιρέτησε έναν προς έναν τους ηγέτες και ζήτησε από τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να ποζάρει για φωτογραφία, ενώ στη σκηνή η Μελόνι ήταν η μόνη γυναίκα, τοποθετημένη δίπλα στον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι στιγμές αυτές, γεμάτες χαλαρότητα και κομπλιμέντα, προσέφεραν μια διαφορετική, ανθρώπινη νότα στη σύνοδο κορυφής για τη Μέση Ανατολή, με τον Τραμπ να κλείνει κάθε αλληλεπίδραση με ένα χαμόγελο και το σχόλιο «Μια όμορφη γυναίκα».
