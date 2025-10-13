Τραμπ για Μελόνι στο Σαρμ Ελ Σέιχ: Είσαι όμορφη και δυνατή πολιτικός (βίντεο)

Κατά τη διάρκεια της Συνόδου Ειρήνης για τη Γάζα στο Σαρμ Ελ Σέιχ, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν δίστασε να εκφράσει δημόσια τα κομπλιμέντα του προς την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, προκαλώντας αίσθηση στα μέσα ενημέρωσης και στα κοινωνικά δίκτυα. Ο Αμερικανός πρόεδρος σταμάτησε την ομιλία του για να επισημάνει την ομορφιά της Μελόνι, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έχουμε μια νεαρή γυναίκα εδώ. Δεν μου επιτρέπεται να το πω αυτό —στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνήθως σημαίνει τέλος καριέρας αν το κάνεις— αλλά θα ρισκάρω: είναι μια νεαρή, όμορφη γυναίκα. Ήθελε να είναι εδώ, είναι απίστευτο».

Ο Τραμπ συνέχισε, αναφέροντας τη φήμη της Μελόνι στην Ιταλία και την πολιτική της επιτυχία, ρωτώντας χαριτολογώντας αν της πειράζει που την χαρακτηρίζει «όμορφη», με την Ιταλίδα πρωθυπουργό να απαντάει χαμογελώντας «όχι» και ένα «ευχαριστώ». Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε τη σημασία της παρουσίας της στη σύνοδο, προσθέτοντας ότι η Μελόνι είναι ιδιαίτερα σεβαστή και επιτυχημένη πολιτικός στη χώρα της.

Trump calls Italian Prime Minister Meloni "beautiful" and says calling a woman beautiful in the U.S. is the "end of your political career."



"I'll take my chances."😂 pic.twitter.com/nNdpaIhfd9— Daily Wire (@realDailyWire) October 13, 2025