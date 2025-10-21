Συμφωνείτε με την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη;
Τραμπ φέρεται να “πίεσε” τον Ζελένσκι να παραχωρήσει την περιοχή του Ντονμπάς στην Ρωσία

Ουκρανός αξιωματούχος περιγράφει τεταμένη συνάντηση στον Λευκό Οίκο

Τραμπ φέρεται να “πίεσε” τον Ζελένσκι να παραχωρήσει την περιοχή του Ντονμπάς στην Ρωσία
UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS
DEBATER NEWSROOM

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άσκησε πιέσεις στον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι προκειμένου η Ουκρανία παραχωρήσει στη Ρωσία την περιοχή του Ντονμπάς (η οποία αποτελείται από τις περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ, στο ανατολικό τμήμα της χώρας), κατά τη διάρκεια της συνάντησης των δύο ηγετών στην Ουάσινγκτον την Παρασκευή, όπως δήλωσε σήμερα κορυφαίος ουκρανός αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Μιλώντας υπό τον όρο να διατηρηθεί η ανωνυμία του, ο αξιωματούχος είπε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ προέτρεψε τον Ζελένσκι να αποσύρει τα στρατεύματά του από τα εδάφη του Ντονμπάς που δεν έχουν καταλάβει οι ρωσικές δυνάμεις, αποδεχόμενος έτσι την αξίωση της Μόσχας.

Η συνάντηση της Παρασκευής στον Λευκό Οίκο ήταν «τεταμένη και δύσκολη», δήλωσε ο αξιωματούχος στο AFP, συμπληρώνοντας ότι η ουκρανική πλευρά αποκόμισε την εντύπωση «μεταστροφής» της αμερικανικής πολιτικής.

