Ο Ζελένσκι θεωρεί «επιτυχημένη» τη συνάντηση με τον Τραμπ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε «επιτυχημένη» τη συνάντηση που είχε την περασμένη εβδομάδα στην Ουάσινγκτον με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι επιτεύχθηκε πρόοδος στο θέμα της απόκτησης νέων αντιαεροπορικών συστημάτων από το Κίεβο.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε αντίθεση με τις πληροφορίες που ανέφεραν ότι ο Τραμπ τον αποπήρε με βωμολοχίες στον Λευκό Οίκο.

Ο Ουκρανός ηγέτης έκανε την Κυριακή κάποια off the record σχόλια στα μέσα ενημέρωσης, αλλά σήμερα δόθηκε η άδεια να δημοσιοποιηθούν. Περιέγραψε ως θετικό το μήνυμα του Τραμπ στη συνάντηση, που έληξε με τον Αμερικανό πρόεδρο να ζητά την κατάπαυση του πυρός με τις δυνάμεις να παραμένουν στις θέσεις τους.

Ως αποτέλεσμα της επίσκεψης του Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον, η Ουκρανία ετοιμάζει τώρα μια σύμβαση για την αγορά 25 αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot που θα δώσουν μεγάλη ώθηση στις αμυντικές δυνατότητές της απέναντι στις ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις, πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις του Ζελένσκι έγιναν προτού το πρακτορείο Reuters και άλλοι δημοσιογραφικοί οργανισμοί αναφέρουν ότι ο Τραμπ του άσκησε πιέσεις για να παραχωρήσει εδάφη και ότι το κλίμα στη συνάντηση ήταν πιο τεταμένο απ’ ό,τι είχε περιγραφεί αρχικά.

Ο Ζελένσκι θεωρεί θετικό το μήνυμα του Τραμπ

«Έπειτα από πολλούς γύρους συζητήσεων, επί περισσότερες από δύο ώρες με (τον Τραμπ) και την ομάδα του, το μήνυμά του, κατά την άποψή μου, είναι θετικό: ότι παραμένουμε εκεί που βρισκόμαστε στη γραμμή του μετώπου», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Το Κίεβο και οι σύμμαχοί του ζητούν εδώ και καιρό την άμεση κατάπαυση του πυρός με τις δυνάμεις τους να παραμένουν στα σημεία όπου βρίσκονται και σήμερα. Η Μόσχα από την άλλη απαιτούσε από την Ουκρανία να της παραχωρήσει περισσότερα εδάφη για να σταματήσει τον πόλεμο.

Ο Ζελένσκι δεν αποκάλυψε πόσο κοντά έφτασε η Ουκρανία στην υπογραφή της συμφωνίας για τα 25 συστήματα Patriot αλλά είπε ότι μεγάλο μέρος του ταξιδιού του, συμπεριλαμβανομένης και της συνάντησης με τον Τραμπ, αναλώθηκε σε συζητήσεις για το θέμα αυτό.

Αν και ο Ζελένσκι δεν πέτυχε τον δεδηλωμένο στόχο του, να πείσει δηλαδή τις ΗΠΑ να του δώσουν πυραύλους Τόμαχοκ με τους οποίους θα μπορούσε να πλήξει το ρωσικό έδαφος σε μεγάλο βάθος, είπε ότι πιστεύει πως αυτή η άρνηση οφείλεται στο γεγονός ότι ο Τραμπ δεν επιθυμεί να κάνει βήματα που θα εξοργίσουν τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν πριν από τη σύνοδο κορυφής.

Σήμερα, ο Τραμπ σχολίασε ότι το ζήτημα του εφοδιασμού της Ουκρανίας με όπλα μοιάζει εύκολο, αλλά «είναι λίγο πιο περίπλοκο». Είπε ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να πιέζουν για μια συμφωνία μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου. «Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε αλλά η κατάσταση έγινε δυσάρεστη επειδή έχουμε δύο ηγέτες που πραγματικά μισούν ο ένας τον άλλον», είπε στους δημοσιογράφους, κατά την έναρξη της συνάντησής του στον Λευκό Οίκο με τον Αυστραλό πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζι.

Όταν ρωτήθηκε αν έχει αλλάξει γνώμη για το αν η Ουκρανία θα μπορούσε να νικήσει στον πόλεμο, απάντησε: «Δεν νομίζω ότι θα νικήσουν, αλλά θα μπορούσαν. Ποτέ δεν είπα ότι θα νικήσουν. Είπα ότι θα μπορούσαν. Μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Ξέρετε, ο πόλεμος είναι πολύ παράξενο πράγμα».

Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ είπε ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να ανακτήσει όλα τα εδάφη που έχει καταλάβει η Ρωσία μετά την εισβολή, τον Φεβρουάριο του 2022, αλλά άλλαξε γνώμη αφού μίλησε με τον Πούτιν.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι συζήτησε τις ρωσικές επιθέσεις σε Ουκρανούς αμάχους με τον Πούτιν. Όταν ρωτήθηκε αν του ζήτησε να τις σταματήσει, απάντησε καταφατικά.

Η συνάντηση ήταν τεταμένη, «πολύ κακή»

Ο Ζελένσκι τους τελευταίους μήνες προσπαθούσε να αποκαταστήσει τη σχέση του με τον Τραμπ μετά την καταστροφική συνάντηση που είχαν τον Φεβρουάριο, όπου ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ τον αποπήραν μπροστά στις κάμερες. Την Παρασκευή, επέστρεψε στον Λευκό Οίκο για συνομιλίες, μία ημέρα αφού ο Τραμπ επικοινώνησε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Τρεις πηγές περιέγραψαν το κλίμα στη συνάντηση αυτήν ως τεταμένο, με τον Τραμπ να βωμολοχεί επανειλημμένα.

«Ήταν πολύ άσχημο», είπε μία από τις πηγές. «Το μήνυμα (του Τραμπ) ήταν, ότι η χώρα (σ.σ. η Ουκρανία) θα παγώσει και θα καταστραφεί» αν δεν κάνει μια συμφωνία με τη Ρωσία.

Ο Τραμπ και ο Πούτιν σχεδιάζουν να συναντηθούν στην Ουγγαρία, η οποία έχει διατηρήσει θερμές σχέσεις με τη Μόσχα. Ο Ζελένσκι επέκρινε την επιλογή της τοποθεσίας, υποδηλώνοντας ότι η εσωτερική πολιτική σκηνή της Ουγγαρίας έπαιξε κάποιον ρόλο. «Συζητάμε για την ειρήνη στην Ουκρανία, όχι για εκλογές στην Ουγγαρία». Πάντως, είπε ότι θα ήταν πρόθυμος να συμμετάσχει σε αυτές τις συνομιλίες, εφόσον προσκληθεί.