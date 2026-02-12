Τραμπ: Έγινε viral με νέο σαρδάμ -“Πως μπορεί να υπηρετήσει ως πρόεδρος αν δεν μπορεί να ολοκληρώσει μία πρόταση” (βίντεο)

Viral έγινε νέο περιστατικό με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ που φαίνεται να μην μπορεί να ολοκληρώσει μία πρόταση στην διάρκεια ομιλίας του στο Λευκό Οίκο.

Το περιστατικό καταγράφηκε την Τετάρτη (11/2) και προκάλεσε πολλά σχόλια για τον πρόεδρο Τραμπ με αρκετούς χρήστες στα social media να εκφράζουν την ανησυχία τους για την πνευματική του κατάσταση.

Το περιστατικό συνέβη σε εκδήλωση απόδοσης τιμών στον Τραμπ ως τον «Αδιαμφισβήτητο Πρωταθλητή του Άνθρακα» μετά και τη διαταγή του στο Πεντάγωνο να χρησιμοποιήσει κρατικές χρηματοδοτήσεις στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρισμού με καύση άνθρακα.

Είμαι περήφανος που επίσημα ονομάζω τον… αδιαμφφφφ…», είπε αδυνατώντας να ολοκληρώσει την λέξη.

Μετά, ο Τραμπ φάνηκε να θυμάται τι ήθελε να πει και συνέχισε: «Τον αδιαμφισβήτητο πρωταθλητή του όμορφου, καθαρού άνθρακα».

Trump, slurring: I'm proud to officially name the…undishpu..the…jshhhh…whendidthiscomeout pic.twitter.com/B79u3Mawbi— Headquarters (@HQNewsNow) February 11, 2026

Το νέο σαρδάμ του Τραμπ προκάλεσε θόρυβο και προβληματισμό με πολλούς χρήστες να αφήνουν υπονοούμενα για τις γνωστικές λειτουργίες του.

«Αν δεν μπορεί καν να ολοκληρώσει μια πρόταση, πώς μπορεί να υπηρετεί ως πρόεδρος;», ανέφερε ένας χρήστης.

«Παρατηρήστε: όταν δεν μπορεί να προφέρει σωστά μια λέξη, πάντα αποσπά την προσοχή με κάτι τυχαίο», επισήμανε.

Πέρα από σαρδάμ, οι χρήστες παρατήρησαν ξανά μελανιές στο δεξί χέρι του Tραμπ, με πολλούς να υποστηρίζουν ότι η υγεία του φαίνεται να βρίσκεται σε φθίνουσα πορεία.