Τραμπ: «Δεν υπάρχει κανείς να μιλήσουμε στο Ιράν… και μας αρέσει έτσι»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως δεν έχουν απομείνει ηγέτες στο Ιράν προκειμένου να μιλήσει μαζί τους για τον πόλεμο

Συγκεκριμένα, οι δηλώσεις αυτές έρχονται την ώρα που στρατιωτικά πλήγματα συνεχίζουν να στοχοθετούν Ιρανούς αξιωματούχους.

Ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο προς τιμήν της ποδοσφαιρικής ομάδας Midshipmen του Ναυτικού των ΗΠΑ, ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν να μιλήσουν με την ιρανική ηγεσία, αλλά δεν έχει απομείνει «κανείς με τον οποίο να μιλήσουν».

«Οι ηγέτες τους έχουν φύγει όλοι», είπε. «Η επόμενη ομάδα ηγετών έχει φύγει. Και η επόμενη ομάδα ηγετών έχει ως επί το πλείστον φύγει. Και τώρα, κανείς δεν θέλει πια να είναι ηγέτης εκεί πέρα. Δυσκολευόμαστε, θέλουμε να μιλήσουμε μαζί τους και δεν υπάρχει κανείς να μιλήσουμε. Δεν έχουμε κανέναν να μιλήσουμε. Και ξέρετε τι, μας αρέσει έτσι».

Ο πρόεδρος είπε επίσης ότι ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγσεθ και ο επικεφαλής του Κοινού Επιτελείου Στρατού, στρατηγός Νταν Κέιν, κάνουν εξαιρετική δουλειά.

Τραμπ για ΝΑΤΟ: Είστε δειλοί

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση σήμερα κατά των νατοϊκών συμμάχων των ΗΠΑ για μη υποστήριξη στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, αποκαλώντας τους μακροχρόνιους συμμάχους των ΗΠΑ «δειλούς».

«Χωρίς τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΧΑΡΤΙΝΗ ΤΙΓΡΗ!» έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Τραμπ έχει ζητήσει από τους μεγάλους συμμάχους των ΗΠΑ και άλλους, με κανέναν από τους οποίους δεν διαβουλεύτηκε ούτε συμβουλεύτηκε για τον πόλεμο, να βοηθήσουν στη θωράκιση της ασφάλειας της ναυσιπλοϊας μέσω των Στενών του Χορμούζ, που το Ιράν έκλεισε μετά την έναρξη ης αμερικανοισραηλινής επίθεσης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εκφράζει παράπονα ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ δεν θέλουν να συμμετάσχουν στον πόλεμο κατά του Ιράν, κι όμως εξακολουθούν να παραπονιούνται για τις υψηλές τιμές του πετρελαίου.

«Τώρα που η μάχη ΚΕΡΔΗΘΗΚΕ στρατιωτικά, με πολύ μικρό κίνδυνο για αυτούς, παραπονιούνται για τις υψηλές τιμές του πετρελαίου που αναγκάζονται να πληρώσουν, αλλά δεν θέλουν να βοηθήσουν στο άνοιγμα των Στενών του Χορμούζ, έναν απλό στρατιωτικό ελιγμό που είναι ο μοναδικός λόγος για τις υψηλές τιμές του πετρελαίου. Τόσο εύκολο για αυτούς να το κάνουν, με τόσο μικρό κίνδυνο», έγραψε. «ΔΕΙΛΟΙ, και θα το ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ!», συνέχισε.

Γερμανία, Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, Ιαπωνία και Καναδάς δεσμεύτηκαν σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν χθες να ενώσουν τις δυνάμεις τους για «κατάλληλες προσπάθειες για να διασφαλίσουν την ασφαλή διέλευση μέσω των Στενών».

Ωστόσο, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ξεκαθάρισε ότι αυτό προϋποθέτει τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε μετά από μια σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες ότι η υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου και η προώθηση της αποκλιμάκωσης είναι «το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε», προσθέτοντας: «Δεν έχω ακούσει κανέναν εδώ να εκφράζει την προθυμία να εισέλθει σε αυτό τον πόλεμο – το αντίθετο μάλιστα».