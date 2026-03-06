Τραμπ: Δεν έχω πρόβλημα το Ιράν να έχει ξανά θρησκευτικό ηγέτη, αρκεί να μας φέρεται καλά

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή στο CNN ότι η ηγεσία του Ιράν έχει «εξουδετερωθεί» και ότι αναζητά νέα ηγεσία που θα φερθεί καλά στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, ακόμα κι αν πρόκειται για θρησκευτικό ηγέτη και δεν είναι δημοκρατικό κράτος.

«Το Ιράν δεν είναι η ίδια χώρα που ήταν πριν από μια εβδομάδα», δήλωσε στο CNN σε μια σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη. «Πριν από μια εβδομάδα ήταν ισχυροί και τώρα έχουν πράγματι ουδετεροποιηθεί».

Εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στην ευκολία επιλογής νέου ηγέτη — στην οποία είπε ότι πρέπει να συμμετάσχει — και συνέκρινε για άλλη μια φορά την αποστολή με τη Βενεζουέλα, όπου οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον Νικολάς Μαδούρο νωρίτερα φέτος και έβαλαν στην εξουσία τον αναπληρωτή του.

«Θα λειτουργήσει πολύ εύκολα. Θα λειτουργήσει όπως έγινε στη Βενεζουέλα. Έχουμε μια υπέροχη ηγέτιδα εκεί. Κάνει φανταστική δουλειά. Και θα λειτουργήσει όπως στη Βενεζουέλα», είπε, αναφερόμενος στην υπηρεσιακή πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκεζ.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι ήταν ανοιχτός στο να έχει έναν θρησκευτικό ηγέτη στο Ιράν. «Λοιπόν, μπορεί να είμαι ναι, εννοώ, εξαρτάται από το ποιος είναι το άτομο. Δεν με πειράζουν οι θρησκευτικοί ηγέτες. Έχω να κάνω με πολλούς θρησκευτικούς ηγέτες και είναι φανταστικοί», είπε.

Και πιεσμένος για το αν επιμένει ότι χρειάζεται να υπάρχει ένα δημοκρατικό κράτος, ο Τραμπ δήλωσε στο CNN: «Όχι, λέω ότι πρέπει να υπάρχει ένας ηγέτης που θα είναι δίκαιος και δίκαιος. Να κάνει εξαιρετική δουλειά. Να φέρεται καλά στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ και στις άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής — είναι όλες εταίροι μας».

Συνέχισε να διαφημίζει τη σχέση του με αυτές τις χώρες στη Μέση Ανατολή, ισχυριζόμενος ότι «πολεμούν για εμάς».

«Και έγινα πολύ φίλος με όλες αυτές τις χώρες. Γι’ αυτό όλες πολεμούν για εμάς. Πριν εμπλακώ, δεν μιλήσαμε καν με τα ΗΑΕ και τη Σαουδική Αραβία. Ξέρετε, ο (πρόεδρος Τζο) Μπάιντεν απέκλεισε. Ο Μπάιντεν και ο (πρόεδρος Μπαράκ) Ομπάμα απέκλεισαν τη Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ και το Κατάρ, τους απέκλεισε όλους. Όλοι επρόκειτο να πάνε στην Κίνα, και εμπλέκομαι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα που έγιναν φίλοι μου», είπε ο Τραμπ.

Και ενώ ο πρόεδρος επαίνεσε την επιχείρηση των ΗΠΑ κατά του Ιράν — λέγοντας ότι είναι «12, ίσως 15 στην κλίμακα του 10» — άφησε να εννοηθεί ότι δεν ανησυχεί για την αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου.

«Εντάξει. Θα είναι βραχυπρόθεσμο. Θα μειωθεί πολύ γρήγορα», είπε, απορρίπτοντας παράλληλα ότι οι τιμές έχουν αυξηθεί σημαντικά και λέγοντας ότι «έχει ήδη καταλάβει» το Στενό του Ορμούζ.

«Έχουμε ρίξει το Ναυτικό τους επειδή, ξέρετε, όταν ρίξεις το Ναυτικό, δεν μπορούν να κάνουν αυτό που ήθελαν. Το Ναυτικό είναι σχεδόν, μόλις φτάσαμε περίπου στο όριο των 25. Μπορείτε να το φανταστείτε αυτό; Μεγάλα – 25 πλοία είναι εκτός μάχης», είπε.

Ο Τραμπ υπονοεί ότι η Κούβα σύντομα θα «πέσει»

Ο Τραμπ δήλωσε ξεχωριστά στο CNN ότι η Κούβα «θα πέσει πολύ σύντομα». «Η Κούβα θα πέσει πολύ σύντομα, παρεμπιπτόντως, άσχετο, αλλά η Κούβα θα πέσει κι αυτή. Θέλουν τόσο πολύ να κάνουν μια συμφωνία», δήλωσε στην Ντάνα Μπας του CNN σε τηλεφωνική συνέντευξη, όταν εξυμνούσε την στρατιωτική επιτυχία των ΗΠΑ στη δεύτερη θητεία του.

«Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία, και γι’ αυτό θα βάλω τον Μάρκο (Ρούμπιο) εκεί και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Είμαστε πραγματικά επικεντρωμένοι σε αυτό τώρα. Έχουμε άφθονο χρόνο, αλλά η Κούβα είναι έτοιμη — μετά από 50 χρόνια», πρόσθεσε. «Το παρακολουθώ εδώ και 50 χρόνια και μου έχει πέσει κατευθείαν στην αγκαλιά εξαιτίας μου, μου έχει πέσει, αλλά παρ’ όλα αυτά μου έχει πέσει κατευθείαν στην αγκαλιά. Και τα πάμε πολύ καλά», συνέχισε.

Μία ημέρα νωρίτερα, ο Τραμπ δήλωσε στον Λευκό Οίκο ότι είναι μόνο «θέμα χρόνου» πριν οι Αμερικανοί Κουβανοί μπορέσουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, λέγοντας ότι αυτό είναι το επόμενο στην ατζέντα της κυβέρνησης μετά τον συνεχιζόμενο πόλεμο με το Ιράν. «Κάνει κάποια δουλειά και η επόμενη θα είναι, θέλουμε να κάνουμε αυτή την ειδική Κούβα», είπε ο Τραμπ αναφερόμενος στον υπουργό Εξωτερικών του. «Περιμένει. Αλλά λέει, “Ας τελειώσουμε πρώτα αυτό”. Θα μπορούσαμε να τα κάνουμε όλα ταυτόχρονα, αλλά συμβαίνουν άσχημα πράγματα. Αν παρακολουθήσετε τις χώρες όλα αυτά τα χρόνια, τα κάνετε όλα πολύ γρήγορα, συμβαίνουν άσχημα πράγματα. Δεν πρόκειται να αφήσουμε τίποτα κακό να συμβεί σε αυτή τη χώρα».