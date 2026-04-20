Τραμπ: Χωρίς συμφωνία δεν θα παραταθεί η κατάπαυση πυρός με το Ιράν

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιραν λήγει το βράδυ της Τετάρτης (22/04/2026), όπως δήλωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εμφανίστηκε επιφυλακτικός για το ενδεχόμενο παράτασης, εάν δεν υπάρξει νέα συμφωνία.

Ότι είναι «εξαιρετικά απίθανο» να εγκρίνει νέα παράταση είπε ο Τραμπ σε τηλεφωνική του συνέντευξη στο Bloomberg, επισημαίνοντας ότι δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε μια κακή συμφωνία με το Ιράν υπό πίεση.

Χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε: «δεν πρόκειται να βιαστώ να συνάψω μια κακή συμφωνία. Έχουμε όλο τον χρόνο του κόσμου».

Η κατάπαυση του πυρός είχε εξαρχής συμφωνηθεί να ισχύσει για διάστημα δύο εβδομάδων, με την έναρξή της να τοποθετείται το βράδυ της 7ης Απριλίου.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν οι συγκρούσεις θα μπορούσαν να ξεκινήσουν ξανά άμεσα σε περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις, ο Τραμπ ανέφερε πως πρόκειται για ένα ενδεχόμενο που δεν μπορεί να αποκλειστεί, δηλώνοντας: «Αν δεν υπάρξει συμφωνία, σίγουρα θα το περίμενα».

Σημειώνεται ότι είχε εμφανιστεί ασταθής στις τοποθετήσεις του σχετικά με το θέμα τις προηγούμενες ημέρες, καθώς σε πρόφαση συνέντευξη Τύπου είχε δώσει διαφορετικές απαντήσεις όταν ρωτήθηκε επανειλημμένα αν σκοπεύει να παρατείνει την εκεχειρία.