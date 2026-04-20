Τραμπ: Aναμένει χαμηλότερες τιμές βενζίνης μόλις τελειώσει ο πόλεμος

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την άποψη του κορυφαίου αξιωματούχου ενέργειας ότι οι τιμές του φυσικού αερίου δεν θα μειωθούν μέχρι το 2027 και είπε ότι οι Αμερικανοί μπορούν να αναμένουν χαμηλότερο κόστος μόλις τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν.

Την Κυριακή, ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, δήλωσε στο CNN ότι ενώ η τιμή της βενζίνης κάτω από τα 3 δολάρια το γαλόνι «θα μπορούσε να συμβεί αργότερα φέτος, αυτό μπορεί να μην συμβεί μέχρι το επόμενο έτος».

Ο Τραμπ είπε σε έναν δημοσιογράφο από το The Hill: «Νομίζω ότι κάνει λάθος σε αυτό. Εντελώς λάθος».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι οι τιμές αναμένεται να μειωθούν «μόλις τελειώσει αυτό». Ο Τραμπ και οι Ρεπουμπλικάνοι βρίσκονται υπό πίεση ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, αφότου δεσμεύτηκαν να μειώσουν το κόστος.

Η μέση τιμή για ένα γαλόνι κανονικής βενζίνης τη Δευτέρα ήταν 4,04 δολάρια, σύμφωνα με εκτίμηση της AAA, σε σύγκριση με 3,15 δολάρια πριν από ένα χρόνο. Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν 5% παγκοσμίως τη Δευτέρα.