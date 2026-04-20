BBC: Οι «χρυσές» παρεμβάσεις Τραμπ και το αίνιγμα των «αόρατων» νικητών στις διεθνείς αγορές

Μια αποκαλυπτική έρευνα του BBC φέρνει στο φως επαναλαμβανόμενα μοτίβα ύποπτης δραστηριότητας στις αγορές, η οποία φαίνεται να προηγείται χρονικά των ανατρεπτικών δηλώσεων του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Τα δεδομένα δείχνουν πως συγκεκριμένοι επενδυτές αποκομίζουν κέρδη εκατομμυρίων, «προβλέποντας» με ακρίβεια δευτερολέπτου τις κινήσεις του Αμερικανού προέδρου σε κρίσιμα γεωπολιτικά και οικονομικά ζητήματα.

Το «timing» του πετρελαίου και ο πόλεμος με το Ιράν

Η έρευνα εστιάζει σε δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις κατά τη διάρκεια της κρίσης με το Ιράν τον Μάρτιο του 2026. Η πρώτη ήταν στις 9 Μαρτίου. Σχεδόν μία ώρα πριν τη δημοσιοποίηση συνέντευξης του Τραμπ στο CBS περί «ολοκλήρωσης του πολέμου», σημειώθηκε μαζικό ποντάρισμα στην πτώση της τιμής του πετρελαίου. Η τιμή του Brent υποχώρησε στη συνέχεια κατά 25%, αποφέροντας τεράστια κέρδη.

Αντίστοιχη «αφύσικη» δραστηριότητα καταγράφηκε στις 23 Μαρτίου, λίγο πριν από ανάρτηση στο Truth Social για οριστική λύση των εχθροπραξιών, αιφνιδιάζοντας την αγορά αλλά όχι τους «προνοητικούς» traders.

Η επιρροή του Λευκού Οίκου επεκτάθηκε και στο εμπόριο. Τον Απρίλιο του 2025, η ανακοίνωση του «Liberation Day» με την επιβολή δασμών προκάλεσε αρχικά κλυδωνισμούς, όμως η μετέπειτα εξαγγελία 90ήμερης «παύσης» οδήγησε τον δείκτη S&P 500 σε ιστορικό άλμα 9,5%.

Δευτερόλεπτα πριν την ανακοίνωση, ο όγκος συναλλαγών σε συγκεκριμένα funds εκτινάχθηκε από μερικές εκατοντάδες σε 10.000 συμβόλαια ανά λεπτό, με κέρδη που εκτιμάται ότι άγγιξαν τα 20 εκατ. δολάρια για ορισμένους επενδυτές.

Το αίνιγμα των «αόρατων» νικητών

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι πλατφόρμες στοιχηματισμού (Polymarket, Kalshi), όπου χρήστες με ψευδώνυμα πέτυχαν αδιανόητες προβλέψεις. Λογαριασμός κέρδισε 436.000 δολάρια ποντάροντας στην απομάκρυνση του Μαδούρο λίγες μέρες πριν την επέμβαση των αμερικανικών δυνάμεων.

Έξι νέοι λογαριασμοί αποκόμισαν 1,2 εκατ. δολάρια προβλέποντας με ακρίβεια τα πλήγματα στο Ιράν τον περασμένο Φεβρουάριο. Παράλληλα, η έρευνα υπενθυμίζει πως ο Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ κατέχει συμβουλευτικό ρόλο σε αυτές τις πλατφόρμες, γεγονός που εντείνει τις επικρίσεις για πιθανή σύγκρουση συμφερόντων.

Παρά τις εκκλήσεις Δημοκρατικών γερουσιαστών για παρέμβαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC), μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη δίωξη. Νομικοί αναλυτές επισημαίνουν τη δυσκολία στοιχειοθέτησης τέτοιων υποθέσεων, καθώς απαιτείται η απόδειξη της ακριβούς διαδρομής της πληροφορίας από τον στενό κύκλο του Προέδρου προς την αγορά.

Ο Λευκός Οίκος απορρίπτει τις κατηγορίες ως «αβάσιμες», ωστόσο η αποστολή εσωτερικών προειδοποιητικών emails προς το προσωπικό για αποχή από τις αγορές προβλέψεων μαρτυρά πως η ανησυχία για τη διαρροή κρατικών μυστικών είναι υπαρκτή.