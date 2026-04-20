Τραμπ: «Η συμφωνία που θα κάνουμε με το Ιράν θα είναι πολύ καλύτερη από την JCPOA»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι η συμφωνία που η κυβέρνησή του προσπαθεί να υπογράψει με το Ιράν θα είναι «ΠΟΛΥ ΚΑΛΥΤΕΡΗ» από αυτήν που υπέγραψε το 2015 ο τότε πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα.

Αυτή η συμφωνία «ήταν ένας εγγυημένος δρόμος προς ένα πυρηνικό όπλο, κάτι που δεν θα συμβεί και δεν μπορεί να συμβεί με τη συμφωνία στην οποία εργαζόμαστε», γράφει ο Τραμπ σε μια μακροσκελή ανάρτηση στο Truth Social.

«Εάν επιτευχθεί μια συμφωνία υπό τον Τραμπ, θα εγγυηθεί την ειρήνη, την ασφάλεια και την προστασία, όχι μόνο για το Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή, αλλά και για την Ευρώπη, την Αμερική και παντού αλλού», ισχυρίζεται ο Τραμπ.

«Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ που κάνουμε με το Ιράν θα είναι ΠΟΛΥ ΚΑΛΥΤΕΡΗ από την JCPOA, που συνήθως αναφέρεται ως «Η Πυρηνική Συμφωνία του Ιράν», που συντάχθηκε από τον Μπαράκ Χουσεΐν Ομπάμα και τον Νυσταγμένο Τζο Μπάιντεν, μια από τις Χειρότερες Συμφωνίες που έχουν γίνει ποτέ και αφορούν την ασφάλεια της χώρας μας.

Ήταν ένας εγγυημένος Δρόμος προς ένα Πυρηνικό Όπλο, κάτι που δεν θα συμβεί και δεν μπορεί να συμβεί με τη Συμφωνία στην οποία εργαζόμαστε. Στην πραγματικότητα έδωσαν 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε «ΠΡΑΣΙΝΑ» μετρητά, τα οποία φορτώθηκαν σε ένα Boeing 757 και μεταφέρθηκαν στο Ιράν για να τα ξοδέψει η ιρανική ηγεσία όπως έκρινε κατάλληλη. Άδειασε όλα τα μετρητά από τράπεζες στην Ουάσινγκτον, τη Βιρτζίνια και το Μέριλαντ.

Αυτοί οι τραπεζίτες είπαν ότι δεν έχουν ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Επιπλέον, εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια καταβλήθηκαν στο Ιράν. Αν δεν είχα τερματίσει αυτή τη «Συμφωνία», πυρηνικά όπλα θα είχαν χρησιμοποιηθεί στο Ισραήλ και σε όλη τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων των αγαπημένων μας αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων. Τα Fake News, όπως ο «δημοσιογράφος» της Washington Post, David Ignatius, λατρεύουν να μιλάνε για την JCPOA, γνωρίζοντας ότι ήταν ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ και μια Πλήρης Ντροπή για τη Χώρα μας. Εάν μια Συμφωνία επιτευχθεί υπό τον «ΤΡΑΜΠ», θα εγγυηθεί την Ειρήνη, την Ασφάλεια και την Προστασία, όχι μόνο για το Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή, αλλά και για την Ευρώπη, την Αμερική και παντού αλλού. Θα είναι κάτι για το οποίο ολόκληρος ο κόσμος θα είναι περήφανος, αντί για τα χρόνια Ντροπής και Ταπείνωσης που έχουμε αναγκαστεί να υποστούμε λόγω ανίκανης και δειλής ηγεσίας! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ» ανέφερε η ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ.