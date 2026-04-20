Προσφυγικά: «Ντου» στο δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας – Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το ψήφισμα (Βίντεο)

Σε κλίμα ακραίας έντασης πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας τη Δευτέρα (20.04) με κύριο αντικείμενο το μέλλον του ιστορικού συγκροτήματος των Προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Η συνεδρίαση σημαδεύτηκε από την εισβολή διαδηλωτών στην αίθουσα, γεγονός που οδήγησε στην προσωρινή διακοπή των εργασιών.

Το ψήφισμα και οι πολιτικές τοποθετήσεις

Παρά την ένταση, το σώμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία την πρόταση του Δημάρχου, Χάρη Δούκα. Το ψήφισμα θέτει αυστηρές προϋποθέσεις για την ανάπλαση της περιοχής, ζητώντας από την Περιφέρεια Αττικής και το Υπουργείο Πολιτισμού:

Παρουσίαση αναλυτικού σχεδίου και χρονοδιαγράμματος, σε συνεργασία με τους κατοίκους και τους εμπλεκόμενους φορείς.

Ρητή δέσμευση για την αποφυγή εξώσεων και την προστασία των ανθρώπων που διαβιούν στα κτίρια.

Άμεση διασαφήνιση του καθεστώτος διαχείρισης του χώρου.

Η παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη υπερψήφισε το κείμενο με την προσθήκη στήριξης του ευρύτερου σχεδιασμού της Περιφέρειας, ενώ η Λαϊκή Συσπείρωση διατήρησε επιφυλάξεις, ζητώντας την ακύρωση της τρέχουσας προγραμματικής σύμβασης.

Ένταση και διαμαρτυρίες

Η συζήτηση φορτίστηκε από την παρουσία αλληλέγγυων, όπως ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την υγεία κατοίκου που πραγματοποιεί απεργία πείνας. Η ένταση κορυφώθηκε όταν ομάδα αναρχικών εισέβαλε στην αίθουσα με σημαίες και συνθήματα κατά της ανάπλασης, υποστηρίζοντας ότι τα σχέδια θα οδηγήσουν στον εκτοπισμό περίπου 400 κατοίκων.

Δείτε το απόσπασμα μετά το 05.46.57