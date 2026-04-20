Λίβανος: Στους 2.387 οι νεκροί από τον πόλεμο των έξι εβδομάδων με το Ισραήλ

Οι αρχές του Λιβάνου ανακοίνωσαν απόψε ότι στον πόλεμο με το Ισραήλ, που ξεκίνησε στις αρχές Μαρτίου, σκοτώθηκαν 2.387 άνθρωποι, μέσα σε έξι εβδομάδες, με βάση τον νεότερο απολογισμό.

Σύμφωνα με τον οργανισμό διαχείρισης καταστροφών, στο ίδιο διάστημα τραυματίστηκαν 7.602 άνθρωποι.

Αφού τέθηκε σε εφαρμογή η εύθραυστη εκεχειρία, την περασμένη Παρασκευή, οι διασώστες εντόπισαν και άλλα πτώματα στα συντρίμμια κτιρίων, στις περιοχές που βομβαρδίστηκαν σφοδρά από το Ισραήλ.