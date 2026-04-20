Πεζεσκιάν: Υπάρχει βαθιά ιστορική δυσπιστία προς τις ΗΠΑ – Ο λαός του Ιράν δεν θα υποκύψει στον καταναγκασμό
Τι ανέφερε ο πρόεδρος του Ιράν
Ο Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι στο Ιράν επιμένει να υπάρχει «βαθιά ιστορική δυσπιστία» απέναντι στις ΗΠΑ, αλλά ότι «η τήρηση των δεσμεύσεων παραμένει η βάση ενός ουσιαστικού διαλόγου».
«Εκτός από τη βαθιά ιστορική δυσπιστία στο Ιράν απέναντι στο υπόβαθρο της συμπεριφοράς και των επιδόσεων της κυβέρνησης των ΗΠΑ, η μη εποικοδομητική και αντιφατική προσέγγιση των Αμερικανών αξιωματούχων τις τελευταίες ημέρες φέρει ένα πικρό μήνυμα: επιδιώκουν την παράδοση του Ιράν», έγραψε στο X για να προσθέσει:
«Ο λαός του Ιράν δεν θα υποκύψει στον καταναγκασμό».
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις