Ιράν: «Οι ΗΠΑ συνεχίζουν τις παραβιάσεις της εκεχειρίας» λέει ο Αραγτσί

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πακιστανό ομόλογο του Ισάκ Νταρ είχε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί.

Συγκεκριμένα, ο Αραγτσί τόνισε ότι οι «συνεχείς παραβιάσεις της εκεχειρίας» από τις ΗΠΑ αποτελούν σημαντικό εμπόδιο στη συνέχιση της διπλωματικής διαδικασίας.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν τόνισε ότι η Τεχεράνη λαμβάνει υπόψη όλες τις πτυχές του θέματος και θα αποφασίσει για το πώς θα προχωρήσει περαιτέρω.

«Ο Σεγιέντ Αμπάς Αραγτσί, Υπουργός Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, και ο Μοχάμαντ Ισχάκ Νταρ, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, συνομίλησαν τηλεφωνικά το απόγευμα της Δευτέρας σχετικά με τις περιφερειακές εξελίξεις και ζητήματα που άπτονται της κατάπαυσης του πυρός.

Ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μας, εκφράζοντας εκ νέου την εκτίμησή του για τις καλές υπηρεσίες και τη μεσολάβηση του Πακιστάν στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός, χαρακτήρισε τις προκλητικές ενέργειες και τις συνεχείς παραβιάσεις της εκεχειρίας από την πλευρά των ΗΠΑ —ιδιαίτερα τις απειλές και τις επιθέσεις κατά ιρανικών εμπορικών πλοίων, καθώς και τις αντιφατικές θέσεις και την απειλητική ρητορική κατά του Ιράν— ως βασικό εμπόδιο στη συνέχιση της διπλωματικής οδού. Τόνισε δε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πτυχές του ζητήματος, θα λάβει αποφάσεις για τον τρόπο συνέχισης της πορείας της.

Οι Υπουργοί Εξωτερικών του Ιράν και του Πακιστάν υπογράμμισαν τη σημασία της συνέχισης των διαβουλεύσεων για την ενίσχυση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή» ανέφερε η ανακοίνωση.