Τραμπ απειλεί τη Μόσχα: «Οικονομικός πόλεμος, όχι παγκόσμιος»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δείχνει έντονη δυσαρέσκεια για τη στάση του Ρώσου ομολόγου του, Βλαντιμίρ Πούτιν, στο ζήτημα της Ουκρανίας και προαναγγέλλει κυρώσεις κατά της Μόσχας, χωρίς όμως να θέτει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή τους.

Οικονομικός πόλεμος και ευθύνες Ζελένσκι

Ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι οι κυρώσεις θα είναι οικονομικές και όχι στρατιωτικές, δηλώνοντας: «Μιλάω για οικονομικές κυρώσεις αν δεν συμφωνήσει ο Πούτιν σε εκεχειρία, επειδή δεν πρόκειται να εμπλακούμε σε έναν παγκόσμιο πόλεμο». Επισήμανε επίσης πως «θέλουμε να υπάρξει ένα τέλος» και τόνισε πως οι «συνέπειες θα είναι κακές για τη Μόσχα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, απέφυγε να προχωρήσει άμεσα σε νέες κυρώσεις ή δασμούς που θα επηρεάσουν την ρωσική οικονομία, εκφράζοντας την ελπίδα για συμφωνία που θα τερματίσει τη σύγκρουση.

Ο Τραμπ επανέλαβε πως θεωρεί τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι «όχι ακριβώς αθώο» για την κατάσταση και χαρακτήρισε ως «ανοησίες» τις δηλώσεις της Ρωσίας περί άρνησης υπογραφής ειρηνευτικής συμφωνίας. «Αυτό που πίστευα ότι θα ήταν το πιο εύκολο, τελικά αποδεικνύεται το πιο δύσκολο», πρόσθεσε για την ουκρανική κρίση, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι μπορεί να τα καταφέρει.