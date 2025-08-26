Ουκρανία: Στρατιώτης άντεξε πέντε μέρες με κομμένο λαιμό μετά από ρωσικά βασανιστήρια (Βίντεο)

Μια συγκλονιστική μαρτυρία από τον πόλεμο στην Ουκρανία ήρθε πρόσφατα στη δημοσιότητα, όταν έγινε γνωστό ότι Ουκρανός στρατιώτης κατάφερε να επιβιώσει για πέντε ημέρες, παρ’ ότι έφερε σοβαρό τραύμα στον λαιμό, αποτέλεσμα φρικιαστικών βασανιστηρίων από ρωσικές δυνάμεις.

Συγκεκριμένα, ο 33χρονος Ουκρανός στρατιώτης ήταν μέλος της Εθνοφρουράς και συμμετείχε στις μάχες στο μέτωπο του Ποκρόφσκ, στην ανατολική Ουκρανία, όπου η μονάδα του δέχτηκε επίθεση από τις ρωσικές δυνάμεις.

Οι ουκρανικές δυνάμεις αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν, και ο Βλάντισλαβ, όπως ονομάζεται ο στρατιώτης, προσπάθησε να βοηθήσει κάποιους συμπατριώτες του να ξεφύγουν από την προέλαση των ρωσικών στρατευμάτων. Παρόλα αυτά, στη συνέχεια συνελήφθη και, μαζί με άλλους αιχμαλώτους, οδηγήθηκε σε ένα υπόγειο χώρο κράτησης.

Εκεί, υπέστησαν σκληρά βασανιστήρια από Ρώσους στρατιωτικούς, όπως αποκάλυψε ο ίδιος στο ημερολόγιό του: «Σε κάποιους έβγαλαν τα μάτια, σε άλλους τους έκοψαν τα χείλη και τα γεννητικά όργανα και σε άλλους τα αυτιά και την μύτη».

Ο Βλάντισλαβ αντιμετώπισε παρόμοια φρικτά βασανιστήρια αφού του έκοψαν τον λαιμό και στην συνέχεια οι Ρώσοι τον πέταξαν σε έναν λάκκο, θεωρώντας πως ο Ουκρανός στρατιώτης δεν θα κρατούσε πολύ ακόμα. Παρόλο που είχε υποστεί φρικτά τραύματα, δεν εγκατέλειψε τον αγώνα του, κατάφερε να σηκωθεί αιμορραγώντας και για τις επόμενες πέντε ημέρες σερνόταν προς τις ουκρανικές θέσεις, έτσι, τον βρήκαν εγκαίρως και τον μετέφεραν άμεσα σε νοσοκομείο για χειρουργική φροντίδα.

Ο 33χρονος Βλάντισλαβ νοσηλεύεται πλέον στη μονάδα εντατικής θεραπείας ενός περιφερειακού νοσοκομείου στο Ντνιπροπετρόφσκ. Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει η σύζυγός του στον ουκρανικό ιστότοπο Suspilne, ανυπομονεί να ξανασυναντήσει την 4χρονη κόρη του και εκφράζει την επιθυμία να επιστρέψει στο μέτωπο για να συνεχίσει να στηρίζει τους συμπατριώτες του.

Ο διευθυντής του νοσοκομείου όπου νοσηλεύεται δήλωσε: «Όταν τον έφεραν είχε χάσει πολύ αίμα, οι πληγές του άρχισαν να σαπίζουν. Όταν σου κόβουν το λαιμό, όταν κάποιος αιμορραγεί, υπάρχουν ελάχιστες πιθανότητες. Όμως πάλεψε μέχρι το τέλος και ξέρετε, αυτό που τον κάνει ξεχωριστό είναι ότι ήταν σίγουρος μέχρι το τέλος ότι όλα θα πάνε καλά.

Οι γιατροί μας θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσουν ότι ο Βλάντισλαβ θα μπορέσει να μιλήσει ξανά και να αναπνέει μόνος του. Σε 11 χρόνια πολέμου, αυτή είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουμε τέτοιο τραυματισμό σε αυτήν την ιατρική εγκατάσταση».

Σύμφωνα με αναφορές, οι αιχμάλωτοι υπέστησαν απερίγραπτη βία, με κάποιους να έχουν ακρωτηριαστεί στα γεννητικά όργανα. Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει για ακόμη μια φορά τη βαρβαρότητα και το ανθρώπινο δράμα που συνοδεύει τον πόλεμο.