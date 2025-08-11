Τραμπ: Αναμένει «εποικοδομητική» συνάντηση με τον Πούτιν

Δήλωσε σήμερα, Δευτέρα (11/08) ο Ντόναλντ Τραμπ ότι αναμένει μία εποικοδομητική συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά τη διάρκεια της συνόδου τους που έχει προγραμματιστεί την Παρασκευή στην Αλάσκα, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Μάλιστα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι είναι «αναστατωμένος» από την άρνηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που θα έβαζε τέλος στη σύρραξη.

«Πρέπει να τερματίσεις αυτόν τον πόλεμο»

«Επομένως, θα μιλήσω στον Βλαντίμιρ Πούτιν και θα του πω, πρέπει να τερματίσεις αυτόν τον πόλεμο. Πρέπει να τον τερματίσεις», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους.

Ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους είπε επίσης πως μια μελλοντική συνάντηση θα μπορούσε να συμπεριλάβει τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.