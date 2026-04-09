Τραμπ: Είμαστε κοντά σε μια συμφωνία με το Ιράν – Τα πράγματα θα είναι πολύ επώδυνα αν δεν συμβεί αυτό

Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του την Μεγάλη Πέμπτη 9/4.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ δήλωσε στο NBC News την Πέμπτη ότι ήταν «πολύ αισιόδοξος» ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν ήταν εφικτή, καθώς μια διπλωματική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς ετοιμαζόταν να κατευθυνθεί στο Πακιστάν για συνομιλίες υψηλού διακυβεύματος με στόχο τον τερματισμό της σχεδόν έξι εβδομάδων σύγκρουσης.

Οι ηγέτες του Ιράν «μιλούν πολύ διαφορετικά όταν βρίσκονται σε μια συνάντηση από ό,τι στον Τύπο. Είναι πολύ πιο λογικοί», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης. «Συμφωνούν σε όλα τα πράγματα στα οποία πρέπει να συμφωνήσουν. Θυμηθείτε, έχουν κατακτηθεί. Δεν έχουν στρατό». «Αν δεν καταλήξουν σε συμφωνία, θα είναι πολύ επώδυνο», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Τραμπ: Ο Νετανιάχου αποδέχεται μια συμφωνία με το Ιράν

«Θα έχουμε μια πολύ επιτυχημένη συμφωνία. Θα είναι μια πολύ καλή συμφωνία, όλα θα πάνε πολύ καλά», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία.

Σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στο ισραηλινό κανάλι Channel 13 την Πέμπτη, ο Τραμπ δήλωσε σχετικά με τη θέση του Ισραηλινού πρωθυπουργού στις διαπραγματεύσεις: «Ο Νετανιάχου συμφωνεί με αυτή τη συμφωνία».

NBC News: Ο Τραμπ ζήτησε από τον Νετανιάχου να μειώσει τις ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να ζήτησε από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν χθες να μειώσει τις ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο για να διασφαλιστεί η επιτυχία των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης στο NBC News.

Ενώ η κυβέρνηση Τραμπ και το Ισραήλ έχουν δηλώσει και οι δύο ότι ο Λίβανος δεν καλύπτεται από την εκεχειρία, το Ισραήλ συμφώνησε «να είναι ένας χρήσιμος εταίρος», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Η τηλεφωνική κλήση πραγματοποιήθηκε αφότου ο Νετανιάχου δήλωσε δημόσια την Τετάρτη ότι θα συνεχίσει να επιτίθεται με δύναμη στον Λίβανο, δήλωσε ο αξιωματούχος. Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν απειλήσει να απαντήσουν σε επιθέσεις και να τερματίσουν την εκεχειρία.

Ένας εκπρόσωπος της ισραηλινής πρεσβείας δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.